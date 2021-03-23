«Сдвиг в психике»: чем опасны голосовые помощники для детей

У детей могут сложиться взаимоотношения с голосовыми помощниками, поскольку они воспринимают искусственный интеллект как живое существо, а не абстрактный технологический объект, заявили ученые из Санкт-Петербургского политехнического университета, проанализировав вопросы, которые дети в возрасте от 5 до 9 лет задают «Алисе».

Они часто спрашивали о личном: «Кто твоя мама?», «Где ты живешь?», «Какого цвета у тебя волосы?»

«Новое поколение будет воспринимать ИИ абсолютно по-другому. Это компаньон, друг, возможно, возлюбленный. Его техническая составляющая уходит на задний план, это что-то вроде новой техноверы», — рассказала доцент кафедры общественных наук СПбПУ Дарья Быльева газете «Известия».

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Также исследователи установили, что дети часто общаются с «Алисой» в приказном тоне. Голосовой ассистент вежливо отвечает даже в таком случае, но ученые опасаются, что, столкнувшись с покорностью сервиса, малолетние россияне могут посчитать такую модель общения допустимой и в разговоре с людьми.

Сотрудники СПбПУ планируют составить рекомендации для разработчиков по созданию голосовых помощников именно для общения с детьми. Как считает Быльева, программисты должны обращать внимание не только на интеллектуальную составляющую бота, но и на эмоциональную.

К подобным выводам ранее, в ноябре 2020 года, пришли и ученые из США, исследование которых опубликовал журнал ScienceDirect: они проанализировали поведение 72 детей от 5 до 6 лет и влияние на них голосовых ассистентов. Как оказалось, в большинстве случаев юные пользователи не отличают ИИ от человека и доверяют им больше, чем родителям.

У будущего поколения может сложиться социопатическая модель поведения, поскольку с раннего возраста они проводят большую часть времени, общаясь не с семьей, а с искусственным интеллектом, пояснила «Газете.Ru» детский психолог Вероника Цимнова.

«Границы стираются, и дети уделяют больше внимания игрушке или голосовому помощнику. При этом уровень доверия к искусственному интеллекту значительно выше, чем к родителям — он ведь не отругает за проступок. В итоге это приведет к полному разрушению детско-родительских связей и дальнейшей деградации личности», — считает специалист.

Она отметила, что разрушение и деградация личности в будущем могут выражаться в игнорировании родителей, нежелании самосовершенствоваться и учиться в целом, а также в полном отказе от социальных связей и уходе в цифровой мир.

Кроме того, из-за схожести голосовых ассистентов с человеком — в голосе, мышлении и умении поддерживать любой диалог — ребенок может влюбиться в бот.

«Проблема в том, что у нас гаджеты дают полноценно в возрасте 4-5 лет, когда у детей формируется половая принадлежность, то есть они осознают и принимают тот пол, который они имеют, а также начинается период «влюбленности» и интереса к противоположному полу», — рассказал «Газете.Ru» клинический психолог Виктор Яременко.

В результате в подростковом возрасте, а затем и во взрослой жизни у людей может возникнуть проблема с выстраиванием отношений, так как они будут ассоциировать партнера с голосовым помощником.

«Это приведет к неудовлетворенности в жизни, любви, взаимоотношениях и человек просто закроется в себе — он будет жить сам по себе, искренне считая, что ему для счастья достаточно голосового ассистента, который его понимает», — объяснила специалист.

При этом тесное общение с искусственным интеллектом имеет и положительные стороны: ребенок может позаимствовать у него полезную «черту характера».

«Что-то определенное предсказать трудно, так как программы постоянно усовершенствуются. Может быть, будущее поколение будет более рациональным, так как дети могут позаимствовать у приложений особенности алгоритмического мышления — мыслить более точно и более формально в соответствии с определенными фиксированными правилами и с заданной программой действий», — уточнила в разговоре с «Газетой.Ru» профессор кафедры психологии личности МГУ им. Ломоносова Галина Солдатова.

Также игровая форма обучения поможет юным пользователям быстро увеличивать объем своих знаний: ребенок интересуется определенной темой, а бот помогает ему быстро найти всю необходимую информацию.

При этом психологи уверены, что в целом долгое и регулярное общение с голосовыми помощниками не скажется на ребенке положительно. «Если не предотвратить это сейчас, будущее поколение вырастет замкнутыми социопатами, агрессивными и вполне возможно с садистскими наклонностями из-за сдвига в психике, который вызвали тесные отношения с голосовыми ассистентами», — заключил Виктор Яременко.

«Газета.Ru» попросила разработчиков голосовых помощников «Яндекс» и «Mail.Ru Group» оценить опасения психологов и петербургских ученых, а также сообщить, планируют ли они модернизировать свои разработки, чтобы исключить их опасность для детей. В обоих компаниях от комментариев отказались.