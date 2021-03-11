«Неверный путь»: Онищенко предостерег прививающихся в Москве иностранцев

Иностранцев не должны вакцинировать от коронавируса в московских выездных пунктах, поскольку любая прививка назначается исходя из состояния здоровья пациента. В случае с гражданами других государств собрать анамнез не представляется возможным, сообщил «Газете.Ru» академик РАН, депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

«Вот приезжает иностранец, мы не знаем его медстатуса. Он же не привозит нам медицинскую документацию, приходит и вакцинируется. Важно помнить, что любая вакцина назначается врачом.

Врач изучает медкарту, историю жизни, какие могут быть болезни, измеряет температуру, давление, видит, что у человека нет обострения заболевания, в том числе и респираторного, и назначает вакцинацию», — подчеркнул Онищенко.

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По его мнению, тем странам, из которых в Россию приезжают иностранцы, следовало бы заключить с нашей страной договор на поставку «Спутника V». После этого людей прививали бы под наблюдением местных медиков.

«А просто так приезжать вакцинироваться — не совсем верный путь. Несмотря на это я призываю наших граждан поучиться у тех, кто из-за рубежа летит к нам прививаться, внимательному отношению к собственному здоровью», — добавил академик РАН.

В марте 2021 года немец Штефан Хайлеман специально прилетел в Россию, чтобы сделать прививку от COVID-19. С собой он взял жену и детей, пишет издание Focus.

«Я изучил сведения о разных вакцинах и механизмах их действия. Я предпочитаю векторные вакцины. Поэтому я принял решение в пользу «Спутника», — рассказал немец.

Прививку он сделал в столичном ГУМе. Запись не требовалась, а очередь была небольшой. Вместе со Штефаном вакцинировались два бельгийца и англичанин. Процедура заняла 20 секунд, после чего пришлось еще 10 минут подождать — на случай анафилактической реакции. Затем немца угостили мороженым.

Ставившая прививку врач рассказала Штефану, что несколькими днями ранее проводила вакцинацию целой группе туристов из Парижа.

После введения препарата у Хайлемана поднялась температура. «Я чувствовал себя разбитым. Но уже на следующий день все было в порядке», — уточнил мужчина.

В феврале в ГУМе привился и бразилец Луиджи Минари, который работает в Италии. «Когда я пришел в ГУМ, у меня даже не поинтересовались, русский я или нет. Они просто спросили, есть ли у меня паспорт. Я сказал, что у меня есть только итальянский паспорт и виза. Они ответили, что все окей, посмотрели мои документы. Я заполнил анкету и после этого вакцинировался», — рассказал он в разговоре с «Ъ-ФМ».

В декабре 2020 года в Москву прилетел американский режиссер документального кино Оливер Стоун — он также привился «Спутником V».

«Не знаю, насколько это поможет, но я слышал много положительных откликов о российской вакцине», — говорил он в интервью Первому каналу. Позднее в комментарии газете The Times режиссер высказал недоумение тем, что Запад игнорирует российскую вакцину от COVID-19.

Отметим, что привиться в государственной поликлинике у иностранцев не выйдет — для записи на вакцинацию требуется российский паспорт и полис ОМС. Аналогичный порядок действует в негосударственных клиниках.

Шанс получить дозу препарата у граждан других стран есть в выездных пунктах вакцинации, которые расположены в ТЦ, фудмоллах, театрах и других общественных местах.

«Медики там более лояльны, известны случаи, когда иностранные граждане делали там прививку, предъявив национальное удостоверение личности», — сообщал источник агентства «Интерфакс» в медицинских кругах.

Желающему нужно предъявить паспорт, заполнить анкету и предоставить информацию о хронических заболеваний и препаратах, которые он принимает. После этого врач измеряет температуру, давление, а затем вводит препарат.