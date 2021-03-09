«Спутник V» как «русская рулетка»: в РФ требуют извинений от европейского агентства

Создатели российской вакцины от коронавируса «Спутник V» потребовали от председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA), представителя Австрийского агентства по вопросам здоровья Кристы Виртумер-Хохе публично извиниться за то, что она сравнила экстренное одобрение этого препарата с «русской рулеткой».

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«Мы требуем публичных извинений от Кристы Виртумер-Хохе из EMA за ее негативные комментарии о государствах ЕС, непосредственно одобряющих «Спутник V». Ее комментарии вызывают серьезные вопросы о возможном политическом вмешательстве в процесс экспертизы. EMA не допускало подобных заявлений ни о какой другой вакцине. Такие комментарии неуместны и подрывают доверие к агентству и самому процессу экспертизы», — говорится в Twitter создателей вакцины.

Криста Виртумер-Хохе ранее в эфире австрийского телеканала ORF сравнила с «русской рулеткой» возможность экстренного одобрения «Спутника V» в Австрии, как было сделано в Венгрии.

Австрийский канцлер Себастьян Курц 2 марта заявил, что его страна начала переговоры по поводу производства российской вакцины. «Я говорил по телефону с [президентом России] Владимиром Путиным. После этого мы поддерживаем постоянный контакт с российским послом [в Вене Дмитрием Любинским], а также производственными компаниями в России», — отметил политик.

Страны-члены Евросоюза получили разрешение на самостоятельную закупку «Спутника V», заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер. «Следует разделять два аспекта: мы определили портфель вакцин, которые приобретаем сообща. Государства ЕС не должны вести параллельные переговоры с производителями вакцин из общеевропейского портфеля. Но они имеют полное право с юридической точки зрения приобретать вакцины у других поставщиков», — обратил внимание Мамер.

Как напомнил представитель ЕК, процедуру одобрения вакцин действительно проводит Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА), но также существует процедура, к которой прибегают в экстренных случаях. Она предоставляет странам возможность приобретать вакцины без одобрения Еврокомиссии и рекомендаций ЕМА. Мамер подчеркнул, что стратегия Еврокомиссии заключается в том, чтобы гарантировать государствам Евросоюза доступ к вакцинам для проведения прививочной кампании для всех граждан объединения.

EMA 4 марта сообщило о запуске процедуры последовательной экспертизы вакцины «Спутник V».

Как подчеркнули в регуляторе Евросоюза, в рамках этой экспертизы специалисты дадут оценку соответствию препарата стандартам ЕС в области эффективности, безопасности и качества.

Некоторые страны Евросоюза в индивидуальном порядке уже одобрили использование «Спутника V» на своей территории. Они не дожидались общеевропейской регистрации вакцины со стороны EMA. Сегодня вакцина зарегистрирована в Венгрии и Словакии.

Российский Минздрав зарегистрировал разработанный НИЦЭМ имени Гамалеи «Спутник V» в августе прошлого года. Эта вакцина стала первой в мире, предназначенной для профилактики коронавируса. Ее создали на изученной и проверенной платформе другого аденовируса, в который встроен ген коронавируса. В России прививочная кампания этим препаратом была запущена 5 декабря прошлого года.

Согласно данным научного журнала Lancet, который ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутника V», препарат подтвердил высокую эффективность и безопасность.

По сведениям, приведенным в публикации, эффективность вакцины составляет 91,6%.

Это один из всего лишь трех препаратов по всему миру, у которых этот показатель выше 90%. Она предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусом.

Использование «Спутника V» на своих территориях одобрили уже более 40 стран. Сегодня «Спутник V» занимает второе место среди вакцин по числу одобрений на применение от государственных регуляторов.