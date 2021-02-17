«Я сама отдала деньги»: как россиянок лишают маткапитала

Спустя 15 лет с момента введения материнского капитала россияне по-прежнему доверяют мошенникам, которые предлагают им «законно» обналичить выплату от государства.

По закону легально воспользоваться капиталом россияне могут только для того, чтобы улучшить жилищные условия, дать образование ребенку или нескольким детям, сформировать накопительную часть пенсии для матери, купить товары и услуги для социальной адаптации детей-инвалидов.

Кроме того, можно также прожить несколько лет, получая капитал в виде ежемесячных небольших выплат: такая опция доступна только семьям, у которых средний доход за последние 12 месяцев не превышает двух региональных прожиточных минимумов на человека.

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При этом не все готовы следовать законным требованиями — очередную схему накануне раскрыли в Санкт-Петербурге. В нее оказались вовлечены жители 11 регионов РФ, сообщили в пресс-центре МВД.

По данным оперативников, преступники искали своих жертв через интернет, после чего предлагали им использовать сертификат маткапитала для строительства домов в регионах. Впоследствии заключался фиктивный договор, который злоумышленники передавали в Пенсионный фонд для получения выплаты. За свои услуги организаторы схемы требовали 45% от суммы капитала.

«Таким образом за 2019 и 2020 годы кооперативы привлекли более 100 клиентов в нескольких российских регионах. Только на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области нанесенный федеральному бюджету ущерб составил около 20 млн рублей», — уточнили в МВД.

Семьи, которые оказываются вовлечены в преступную схему, далеко не всегда понимают, что связались с мошенниками. Так, в декабре 2020 года завершилось предварительное следствие в отношении шестерых жителей Курганской области, которые обманывали юридически неграмотных женщин ради получения капитала вместо них. Общая сумма похищенного превысила 28 млн руб., сообщала пресс-служба управления МВД России по региону.

Как удалось установить следователям, с 2013 по 2018 год руководитель центра по предоставлению правовых услуг при помощи сотрудников-сообщников убеждала клиенток заключить договор целевого займа на покупку жилья. Владелицы сертификатов оформляли на директора центра доверенность на совершение сделок, после чего мошенники покупали по завышенной цене неликвидные участки с ветхими домами, непригодными для жизни. Недвижимость передавали самим семьям, в то время как соучастники получали выплаты от Пенсионного фонда и делили их между собой. Благодаря этой схеме им удалось обмануть 66 женщин, уточнили в МВД.

По результатам следствия фигурантам предъявили обвинение по статьям «Мошенничество при получении выплат» и «Легализация средств, добытых в результате совершения преступления». В ходе следствия у них были изъяты дорогостоящие автомобили и квартиры общей стоимостью 10 млн рублей, а также 11 млн рублей наличными.

Не узнала в своих «помощниках» мошенников и жительница города Черкесска, которая анонимно рассказала свою историю порталу «Кавказ.Реалии».

«Мне дали телефон женщины-риелтора, сказали, что она поможет за счет материнского капитала купить жилье. Это была Елена Шереметова. Она оформила документы и сказала, что нашла мне дом в Зеленчуке», — вспоминала женщина.

Через некоторое время риэлтор позвонила своей клиентке и попросила перевести деньги через банк, предварительно сняв их со счета. «Мы пошли в банк, сняли деньги. Шереметова сказала, что я должна отдать сумму ей. Я, не зная процедуры, отдала. Она сказала, что перешлет деньги на счет фирмы и, если фирма одобрит сделку, средства перечислят продавцам дома... С тех пор ничего не происходило. По телефону Шереметова отвечала, что сделка состоится завтра-послезавтра, это тянулось около полугода», — сообщила пострадавшая.

По ее словам, вскоре продавцы дома, так и не дождавшись средств, подали на нее в суд. Оставшись без недвижимости и денег, женщина подала заявление в полицию, но дело не открыли из-за нехватки улик.

«По всему выходит, что я сама отдала деньги. Отсутствие состава преступления. Сама Шереметова при проверке сказала, что она просто взяла у меня деньги в долг. У меня есть ее расписка, но правоохранительные органы просто не обратили на это внимания», — заключила потерпевшая.

Большинство мошенников придерживаются одинаковых схем обналичивания материнского капитала: они предлагают владелицам сертификата купить жилье по сильно завышенной цене или же в неликвидном состоянии. После этого большую часть денег просто обналичивают, оставляя жертву с ее новым имуществом. Некоторые компании также предлагают вывести материнский капитал для строительства нового дома, постоянно перепродавая одни и те же участки.

«Государство слабо контролирует эту сферу. Стройка — это довольно дорогое мероприятие, одного только материнского капитала на нее, скорее всего, не хватит. Однако отсутствие необходимости вернуть деньги бюджету, если дом не построен, породило целую отрасль для мошенников.

Богом забытые земли без каких-либо сетей и благоустройства жулики выкупают за копейки, делят на небольшие участки и продают «обналичникам» на несколько месяцев — на время получения материнского капитала. Затем сделка расторгается и пострадавшая — в лучшем случае — получает хоть какую-то часть денег», — объяснял 66.RU председатель правления кредитного потребительского кооператива «Содействие» Алексей Лашко.

В связи с этим Пенсионный фонд РФ регулярно напоминает: абсолютно все объявления с обещанием легитимной «обналички» — это мошенничество при получении выплат. Материнский капитал нельзя обналичить, поменять или продать. При этом к ответственности за нарушение законодательства при обналичивании материнского капитала привлекаются как организаторы противоправных действий, так и владельцы сертификатов. При выявлении нарушений, пострадавшая может как минимум лишиться капитала, а как максимум — получить штраф или срок за мошенничество.