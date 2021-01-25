Опасная оттепель: как россияне гибнут под снегом и льдом

В центральных регионах России участились несчастные случаи на открытом воздухе — виной тому стала оттепель, пришедшая на европейскую часть страны. Так, в минувшие выходные восьмилетняя девочка погибла после обрушения снежной крепости в Калужской области. Об этом сообщили в правительстве региона.

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«Сегодня в деревне Леоново Износковского района в результате несчастного случая погибла девочка 2012 года рождения. По предварительной информации, вместе с другими детьми она играла недалеко от дома в сугробах, строили снежную крепость. Ребенок залез в сугроб слишком глубоко, снег обрушился и засыпал его», — указано в сообщении.

Родители ребенка смогли откопать его и отвезти в местную больницу, однако врачи помочь не смогли – девочка скончалась еще в дороге. Теперь с причинами происшествия разбирается региональный Следственный комитет.

23 января в Саратове погиб 11-летний мальчик, которого завалило льдом, осыпавшимся с крыши пятиэтажного дома. После случившегося мэр города Михаил Исаев выразил соболезнования родным и близким ребенка и пообещал наказать виноватых.

«Виновные в данном происшествии должны быть наказаны по всей строгости закона. Уверен, что в ходе следственных мероприятий будет дана объективная оценка случившемуся», — процитировали слова Исаева в пресс-службе городской администрации.

Больше всего смертей провоцируют неосторожные прогулки по льду. Так, 24 января восьмилетний школьник погиб, отправившись кататься на коньках по замерзшей реке Северский Донец в Белгороде. По словам очевидцев, он провалился под лед и получил травмы, несовместимые с жизнью. Смерть наступила в машине скорой помощи, сообщает местный портал «Бел.Ру».

Еще один несчастный случай произошел 21 января в Горячем ключе в Краснодарском крае, где гулять по льду отправилась компания взрослых. В результате все они провалились в ледяную воду, но смогли выбраться. Не удалось спастись только 47-летнему мужчине – он утонул.

Позже глава города прокомментировал инцидент в социальных сетях и напомнил местным жителям об особой опасности таких прогулок в период оттепели.

«Начинается оттепель, днем температура воздуха уже будет плюсовой. Озеро не замерзло полностью, лед очень тонкий, выходить на него опасно для жизни! Уважаемые родители, проведите беседы с детьми! Берегите себя и своих близких», — призвал Александр Кильганкин.

Не достиг достаточной толщины для прогулок даже ледовый покров на Байкале – в середине января там погиб один из рыбаков, который провалился под лед вместе с товарищем на мотоцикле. Об этом рассказывала пресс-служба регионального главка МЧС.

После происшествия мужчины смогли выбраться на берег. Один из них отправился навстречу спасателям, которых вызвал по телефону, а второй остался ждать на месте провала. Через несколько часов его нашли мертвым.

«Поиски места провала и пострадавших продолжались около трех часов. У берега был обнаружен мужчина с признаками обморожения. Позже в 600 м от места провала на льду было найдено тело замерзшего человека», — говорится в сообщении.

Толщина льда в месте провала мотоцикла составляла всего 2-3 см. Спасатели напоминают, что лед на озере нарастает неравномерно, поэтому во многих местах остается опасным для прогулок.

Ранее о тонкости льда большинства рек и озер предупреждали и в МЧС Московской области. Как сообщало РИАМО, замер был проведен на 62 водоемах в начале января. Тогда средняя толщина льда составила 20 см, при том что на 17 водоемах она местами опускалась до 7 см.

Опасными были признаны Ока и Москва-река, лед Пахры в Подольске, Яузы в Мытищах, Клязьмы в Богородском округе, Лопасне в Чехове, Нахабинке в Красногорске. Тонкий лед также был зафиксирован на Волге, в Дубне и Вохонке в Павловском Посаде.

Спасатели постоянно напоминают об опасности прогулок по льду, а также под крышами домов.

«В период резкого повышения температуры зимой не стоит выходить на прогулки по замерзшей поверхности рек и озер, так как лед становится заметно тоньше и напитывается водой. Провалиться под него – секундное дело. Кроме того, скопившиеся на крышах домой снежные насыпи регулярно осыпаются во время оттепели, местами уже превратившись в лед. Сейчас чаще всего под домами специально делают газоны, чтобы люди не ходили в опасных зонах, но оставаться внимательными стоит всегда», — объяснил «Газете.Ru» генеральный директор ООО First Aid, старший инструктор по первой помощи и экс-спасатель МЧС Максим Штыб.

По его словам, не менее опасен гололед, который может образоваться в утреннее время из-за временного снижения температуры. «Ходите и управляйте автомобилями аккуратнее, бегать по улицам с утра пораньше точно не стоит», — предупредил эксперт.