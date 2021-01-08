Под Петербургом столкнулись два самолета. Трое человек погибли

Недалеко от деревни Гостилицы в Ломоносовском районе Ленинградской области потерпел крушение самолет Piper. Как сообщили ТАСС в МЧС, об инциденте экстренным службам стало известно в 15:05 8 января.

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По предварительным данным, рухнувший самолет столкнулся с другим легкомоторным судном. Эту версию, в частности, рассматривают в транспортной прокуратуре по СЗФО, где также подтвердили смерть трех человек.

«По предварительным данным, пилот судна Cessna без пассажиров осуществил взлет с посадочной площадки 8 января 2021 года в 13:38 мск, легкомоторный самолет Piper, на борту которого находились пилот и два пассажира, взлетел следом в 13:39 мск», — отметила представитель прокуратуры.

По ее словам, «столкновение произошло в воздушном пространстве над территорией посадочной площадки в 13:40 мск».

«Легкомоторный самолет Cessna приземлился с небольшими повреждениями, пилот не пострадал», — добавила собеседница ТАСС. В региональном МЧС, как передает РИА «Новости», сообщили, что погибли двое мужчин и одна женщина.

К месту трагедии вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями северо-западного регионального поисково-спасательного отряда. Кроме того, транспортная прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

«На место происшествия с целью проведения проверочных мероприятий и координации действий правоохранительных органов незамедлительно выехал Ленинград-Финляндский транспортный прокурор Александр Ганихин. Ход и результаты проверки находятся на контроле Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова», — говорится в заявлении ведомства.

В ноябре прошлого года в Подмосковье упал частный легкомоторный спортивный самолет PiperSport. Летательный аппарат, по данным ТАСС, принадлежал бизнесмену Аркадию Грачеву. За штурвалом находился телеведущий НТВ Александр Колтовой. Самолет вылетел с аэродрома Мячково Московской области в Рыбинск Ярославской области.

Спустя некоторое время после вылета двигатель самолета дал сбой и загорелся в воздухе. Хотя, по словам начальника службы движения аэродрома Мячково Николая Максимова, летательный аппарат перед полетом прошел все необходимые проверки.

По рассказам очевидцев, спортивный самолет «низко летел и раскачивался из стороны в сторону». Как только телеведущий понял, что с судном что-то не так, он подал аварийный сигнал и посадил самолет в поле у поселка Чкалово городского округа Люберцы. Но посадка оказалась жесткой, самолет охватило пламя. Спасатели тушили пожар больше 10 минут. К тушению были привлечены 40 человек и 13 единиц техники.

Колтовой летел не один — вместе с ним была женщина. Она погибла вместе с телеведущим. Отмечалось, что при расследовании этой трагедии следователи будут рассматривать несколько версий, в том числе ошибку пилотирования и неисправность летательного аппарата.

По факту крушения было заведено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

«Председатель комиссии по расследованию авиационного происшествия с <…> самолетом Piper Sport RA 1381G информирует, что комиссией принято решение о проведении специальных исследований двигателя, включая агрегаты топливной и масляной систем, а также воздушного винта самолета», — говорилось в заявлении Межгосударственного авиационного комитета (МАК), которое было обнародовано в декабре.

Таким образом специалисты планируют оценить работоспособность агрегатов в аварийном полете, а также определить причины возможных отказов.