Назван возраст пика физических способностей

Физическая выносливость, сила и мышечная работоспособность начинают постепенно снижаться уже с 35 лет, однако физическая активность в любом возрасте помогает замедлить этот процесс. К такому выводу пришли ученые Каролинского института в Швеции. Работа опубликована в журнале Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle (JCSM).

Работа основана на данных Шведского исследования физической активности и физической форм, в рамках которого несколько сотен случайно отобранных мужчин и женщин наблюдались с подросткового возраста до зрелых лет — от 16 до 63 лет. Это одно из немногих исследований, в котором физическую форму одних и тех же людей регулярно измеряли на протяжении почти полувека.

Результаты показали, что снижение аэробной выносливости, мышечной силы и выносливости начинается примерно с 35 лет и постепенно ускоряется с возрастом — независимо от уровня физической активности. Тем не менее физические нагрузки заметно смягчают этот спад.

Особенно важно, что участники, которые начали регулярно заниматься физической активностью уже во взрослом возрасте, улучшили свои показатели физической формы на 5–10%. Это означает, что даже позднее начало тренировок приносит ощутимую пользу.

«Никогда не поздно начать двигаться. Наше исследование показывает, что физическая активность способна замедлить снижение физических возможностей, даже если она не может полностью его остановить», — отметила ведущий автор работы Мария Вестерстоль, преподаватель кафедры лабораторной медицины Каролинского института.

По словам исследователей, следующий этап работы будет посвящен поиску биологических механизмов, объясняющих, почему пик физической формы у большинства людей приходится примерно на 35 лет и почему регулярные тренировки могут замедлять возрастные изменения, но не устраняют их полностью.

Ранее был назван простой способ защитить мозг от возрастных изменений.