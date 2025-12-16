Назван простой способ защитить мозг от возрастных изменений

Социальная изоляция напрямую связана с более быстрым снижением когнитивных функций в пожилом возрасте, показало новое исследование ученых из Университета Сент-Эндрюса. При этом эффект сохраняется независимо от того, ощущает ли человек субъективное одиночество. Работа опубликована в журнале The Journals of Gerontology Series B (JGSB).

Авторы установили, что именно объективная изоляция — редкие социальные контакты, отсутствие участия в общественной или религиозной жизни, низкий уровень социальной вовлеченности — становится фактором ускоренного ухудшения памяти и мышления. Одиночество, которое отражает субъективные переживания человека, оказывает независимое, но не определяющее влияние.

Исследование основано на анализе данных масштабного американского проекта Health and Retirement Study. Ученые рассмотрели более 137 тысяч тестов когнитивных функций, выполненных с 2004 по 2018 год более чем 30 тысячами человек. Такой объем данных позволил выявить устойчивую причинно-следственную связь между социальной изоляцией и темпами когнитивного снижения.

Как показал анализ, снижение социальной изоляции оказывает защитный эффект для когнитивного здоровья вне зависимости от пола, уровня образования, расы или этнической принадлежности. Различия между социальными группами оказались минимальными, что указывает на универсальный характер выявленного механизма.

Интерес к теме социальной изоляции особенно усилился в последние годы. Еще до пандемии COVID-19 около четверти людей старше 65 лет в развитых странах считались социально изолированными. При этом болезнь Альцгеймера и другие формы деменции остаются одной из ведущих причин утраты самостоятельности и смертности в пожилом возрасте, а эффективных методов лечения до сих пор не существует.

По словам ведущего автора исследования Джо Хейл, результаты подчеркивают важность социальной активности не только для эмоционального, но и для когнитивного здоровья. Ученая отметила, что создание условий для регулярного общения — особенно для пожилых людей, не имеющих близких рядом, — должно стать приоритетной задачей системы общественного здравоохранения.

