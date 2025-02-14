На Чернобыльской АЭС снова произошел взрыв на четвертом реакторе

Эксперты Международного агентства по атомной энергии подтвердили, что в ночь на 14 февраля на Чернобыльской АЭС произошел взрыв на новом саркофаге, который защищает поврежденный четвертый реактор. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

По данным ведомства, около 1:50 по местному времени сотрудники агентства находились на Чернобыльской площадке и услышали взрыв со стороны саркофага над разрушенным энергоблоком.

«Им сообщили, что в крышу НБК врезался БПЛА», — говорится в публикации.

В МАГАТЭ добавили, что признаков нарушения оболочки реактора нет, а уровень радиации остается нормальным.

12 февраля официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что Вооруженные силы Украины сорвали ротацию инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС. По ее данным, украинские военные атаковали направлявшуюся к объекту колонну с автомобилями, в которых находились российские солдаты и представители международного агентства.

Ранее были раскрыты подробности об обстреле колонны с инспекторами МАГАТЭ со стороны ВСУ.