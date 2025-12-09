Недостаток сна сокращает продолжительность жизни, подтвердили ученые

Ученые из Орегонского университета здоровья и науки установили, что недостаток сна заметно сокращает продолжительность жизни. Результаты исследования опубликованы в журнале SLEEP Advances.

Авторы проанализировали крупную общенациональную базу данных и сопоставили среднюю продолжительность жизни в округах США с результатами опросов CDC, собранных с 2019 по 2025 год. Оказалось, что качество и длительность сна оказывают гораздо более сильное влияние на долголетие, чем диета, физическая активность или социальные факторы. Однако качество сна уступало курению по значимости воздействия на число прожитых лет.

В рамках работы достаточной считалась продолжительность сна более семи часов. Авторы отмечают, что влияние недостатка сна на смертность описывалось раньше, но в новом исследовании впервые удалось выявить устойчивую корреляцию между количеством сна и продолжительностью жизни последовательно по годам.

Хотя работа не объясняет причинно-следственные механизмы, исследователи подчеркивают: ночной отдых обеспечивает нормальную работу сердца, сосудов и иммунной системы. Кроме того, сон способствует сохранению когнитивных функций — внимания, памяти, способности ориентироваться в пространстве. Нарушения в работе этих систем повышают риск развития заболеваний и несчастных случаев, а результате которых может наступить летальный исход.

