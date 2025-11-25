проект

Названы витамины, которых не хватает россиянам

Bioniq: более 80% россиян сталкиваются с дефицитом витаминов группы B

Yav_Olha/Shutterstock/FOTODOM

Наиболее распространенными у россиян стали дефициты витамина В9 (86%), В12 (81%), витамина D (67%), калия (27%) и железа (26%), сообщили «Газете.Ru» в компании Bioniq, которая провела исследование среди более 1500 пользователей сервиса индивидуальной нутриентной поддержки, обратившихся впервые и не принимавших витамины ранее.

Согласно аналитике, мужчины чаще сталкиваются с дефицитом витаминов группы В (В9 — 89%, В12 — 87%), тогда как женщинам чаще грозит нехватка железа (35% против всего 4% у мужчин). Что касается уровня витамина D, то здесь разницы практически нет (71% у мужчин и 66% у женщин). Дефицит калия тоже чаще наблюдается у представителей сильного пола (28% против 26% у женщин).

Витамины группы В, витамин D, калий и железо играют ключевую роль в поддержании нормальной жизнедеятельности организма, но их нехватка может долго оставаться незамеченной, проявляясь лишь общими симптомами вроде постоянной усталости, снижения трудоспособности, подверженностью простудным заболеваниям и нестабильностью эмоционального фона.

«Для своевременной диагностики и восполнения дефицитных состояний рекомендуется регулярная сдача чекапов. Средняя продолжительность приема персонализированного курса для нормализации состояния будет зависеть от степени выраженности того или иного дефицита. Также важно определить факторы, предрасполагающие к определенным дефицитам, а после постепенно менять питание и образ жизни. Так выявление и коррекция скрытых дефицитов витаминов и минералов становится важным инструментом сохранения здоровья и повышения качества жизни россиян», — комментирует Давид Казарян, генеральный директор Bioniq.

Ранее россиянам рассказали, как справиться с предновогодним стрессом.

