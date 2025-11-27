Россиянам рассказали, за сколько часов до сна можно есть

Рекомендовано заканчивать прием пищи не позднее двух часов до сна, чтобы избежать изжоги и утреннего ощущения тяжести, рассказала «Газете.Ru» врач диетолог-эндокринолог компании Bioniq Дарья Диброва.

«Лучше не есть за два часа до сна для избежания риска рефлюкса (заброса кислого содержимого желудка в пищевод при лежачем положении), а также избежать утреннего ощущения «тяжести, переполненности» в животе, из-за которого может появиться желание отложить завтрак. Рекомендуется включать в вечерний прием пищи продукты, богатые магнием: шпинат, салат мангольд, брокколи, свеклу, авокадо, орехи, семечки. Благодаря высокому содержанию магния они мягко успокаивают нервную систему», – объяснила доктор.

По словам Дибровой, в настоящий момент нет каких-то универсальных норм и правил, касаемых приемов пищи. Однако ужин не является обязательным приемом пищи и его наличие опционально.

«При инсулинорезистентности и отсутствии противопоказаний врачом может быть рекомендован режим питания по типу интервального голодания, тогда ужин чаще всего совпадает с обедом или отсутствует совсем. Если такой вариант не подходит, то лучше отдавать предпочтение белку (мясо, рыба, птица, морепродукты, растительные альтернативы) и большой порции клетчатки (овощи). Причем при полноценном завтраке и обеде вероятность желания «оторваться по вкусняшкам» в ужин существенно снижается», – заключила доктор.

Ранее врач рассказала, какое молоко вредно для сердца.