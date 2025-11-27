проект

Выйти
Удалить свои данные
>
Наука
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, за сколько часов до сна можно есть

Врач Диброва: ужинать можно не позднее, чем за два часа до сна

true
true
true
close
goffkein.pro/Shutterstock/FOTODOM

Рекомендовано заканчивать прием пищи не позднее двух часов до сна, чтобы избежать изжоги и утреннего ощущения тяжести, рассказала «Газете.Ru» врач диетолог-эндокринолог компании Bioniq Дарья Диброва.

«Лучше не есть за два часа до сна для избежания риска рефлюкса (заброса кислого содержимого желудка в пищевод при лежачем положении), а также избежать утреннего ощущения «тяжести, переполненности» в животе, из-за которого может появиться желание отложить завтрак. Рекомендуется включать в вечерний прием пищи продукты, богатые магнием: шпинат, салат мангольд, брокколи, свеклу, авокадо, орехи, семечки. Благодаря высокому содержанию магния они мягко успокаивают нервную систему», – объяснила доктор.

По словам Дибровой, в настоящий момент нет каких-то универсальных норм и правил, касаемых приемов пищи. Однако ужин не является обязательным приемом пищи и его наличие опционально.

«При инсулинорезистентности и отсутствии противопоказаний врачом может быть рекомендован режим питания по типу интервального голодания, тогда ужин чаще всего совпадает с обедом или отсутствует совсем. Если такой вариант не подходит, то лучше отдавать предпочтение белку (мясо, рыба, птица, морепродукты, растительные альтернативы) и большой порции клетчатки (овощи). Причем при полноценном завтраке и обеде вероятность желания «оторваться по вкусняшкам» в ужин существенно снижается», – заключила доктор.

Ранее врач рассказала, какое молоко вредно для сердца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами