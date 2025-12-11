Врач назвала причины острых вспышек боли в анусе

Внезапные острые боли в анусе, которые длятся от нескольких секунд до нескольких минут, чаще всего связаны со спазмом мышцы анального сфинктера и эндометриозом. Об этом рассказала терапевт Хана Патель из Королевского колледжа врачей общей практики. Комментарий эксперта приводит издание Metro.

По словам специалиста, с болью в анусе сталкиваются до 18% людей в возрасте 30-60 лет. Она неприятна, но не опасна: болевые ощущения обычно проходят самостоятельно, а облегчить симптомы могут теплые ванны, физиотерапия тазового дна или, в тяжелых случаях, препараты, расслабляющие мышцы.

Однако резкие и частые «прострелы» могут возникать по более серьезным причинам. Патель отметила, что подобные боли нередко сопровождают эндометриоз — патологию, при которой клетки внутренней слизистой оболочки матки (эндометрия) разрастаются за ее пределы. Боль возникает, когда пораженные ткани раздражают нервы малого таза и прямой кишки — особенно во время менструации.

Среди других возможных причин врач назвала синдром сдавления нерва. Это состояние, при котором на периферический нерв оказывается чрезмерное давление со стороны окружающих тканей (костей, хрящей, мышц или сухожилий). Чаще всего сдавление возникает в местах, где нерв проходит через узкие пространства.

Также провокаторами боли в анусе могут быть некоторые инфекции, передающиеся половым путем, включая гонорею, хламидиоз и герпес. Патель подчеркивает: любые повторяющиеся боли в этой области требуют консультации специалиста.

Ранее российские врачи создали устройство для обнаружения скрытого двойного ануса.