Назван скрытый фактор риска развития рака мочевого пузыря

Science Advances: вирус BK способен привести к развитию рака мочевого пузыря
Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Обычный вирус, которым заражается большинство детей, может оказаться скрытым фактором риска развития рака мочевого пузыря во взрослом возрасте. К такому выводу пришли исследователи Университета Йорка. Работа опубликована в журнале Science Advances.

Речь идет о вирусе BK — распространенной инфекции, которая попадает в организм в раннем детстве и затем десятилетиями «дремлет» в почках. Новое исследование показывает, что иммунная система, пытаясь подавить этот вирус, может наносить сопутствующий урон собственным клеткам, провоцируя мутации, способные со временем привести к опухолям.

Вирус BK известен тем, что у пациентов после пересадки почки может активироваться на фоне иммунодепрессантов. Именно у таких больных чаще всего наблюдается тяжелое поражение мочевыводящих путей — а риск рака мочевого пузыря у них втрое выше, чем в среднем по населению.

В лабораторных экспериментах ученые наблюдали, как клетки уроэпителия — ткани, выстилающей мочевой тракт — реагируют на контакт с вирусом BK. При попытке разрушить вирус клеточные ферменты запускают цепочку повреждений ДНК.

«В отличие от таких опухолей, как рак шейки матки, где вирусная ДНК напрямую встраивается в геном, в мочевом пузыре проблему вызывает именно собственный противовирусный ответ организма», — пояснил руководитель работы доктор Саймон Бейкер.

По его словам, это объясняет, почему при диагностике большинство опухолей вообще не содержат следов вируса — повреждение ДНК случилось намного раньше, задолго до клинических проявлений.

Исследователи считают, что выявление и контроль активности вируса BK может стать новым направлением профилактики как рака мочевого пузыря, так и повреждений почек у пациентов с трансплантатами. В лаборатории уже разрабатываются методы ингибирования вируса.

