Назван продукт для борьбы с тягой к сладкому

Nutrients: перекусы орехами снижают тягу к сладкому
Dream79/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из медицинского центра Университета Вандербильта установили, что ежедневная порция орехов между приемами пищи снижает тягу к сладкому и улучшает качество рациона у молодых взрослых с риском метаболического синдрома. Результаты работы опубликованы в журнале Nutrients.

В исследовании участвовали 84 человека 22-36 лет с избыточным весом и хотя бы одним фактором риска метаболического синдрома — состояния, при котором сочетаются повышенное давление, избыток жира на животе, нарушения липидного профиля или чувствительности к инсулину.

На 16 недель участников случайным образом распределили на две группы. Первую группу проинструктировали перекусывать древесными орехами (миндалем, грецкими, фисташками, пеканом, кешью и др.), в то время как вторая потребляла привычные углеводные снеки вроде печенья, крекеров и батончиков. Калорийность перекусов была одинаковой.

У людей из «ореховой» группы заметно сократилось число эпизодов острой тяги к сладкому и фастфуду. Такие изменения совпали со снижением частоты употребления сладостей и соленых снеков, а также с увеличением доли белковых продуктов в рационе. В контрольной группе, где участники перекусывали углеводными продуктами, видимых изменений в пищевых пристрастиях не произошло, а потребление фруктов, наоборот, стало ниже.

Авторы отмечают, что даже небольшая корректировка рациона в виде орехового перекуса может помочь людям с ранними признаками метаболического риска улучшить пищевое поведение и сократить потребление высококалорийной пищи «ради удовольствия».

