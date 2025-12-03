На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Физические упражнения «отнимают» энергию у опухолей, замедляя их рост

PNAS: физические упражнения могут замедлять рост опухолей на 60%
true
true
true
close
Depositphotos

Физическая активность может замедлять рост опухолей у мышей, перенаправляя глюкозу — главный источник энергии раковых клеток — в мышцы. Это показало исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Эксперименты на мышах показали: у животных, которые регулярно бегали, опухоли росли почти на 60% медленнее, чем у малоподвижных грызунов. Такая реакция сохранялась, когда животные получали одинаковое количество калорий.

Анализ выявил, что после завершения тренировки сердце и скелетные мышцы мышей активно использовали глюкозу, оставляя ее опухолям для использования в меньшем количестве. Этот эффект проявлялся как при раке молочной железы, так и при меланоме, что говорит о его универсальности.

Кроме того, у тренированных мышей снижалась активность белка mTOR — ключевого драйвера роста опухолей. Занятия до появления опухоли оказывали сходное воздействие, улучшая состав тела и повышая энергетическую эффективность организма.

По словам ученых, в организме людей могут протекать схожие процессы: регулярные тренировки изменяют экспрессию генов мышц, связанных с обменом глюкозы и аминокислот, в сторону антиопухолевой активности.

Авторы исследования отмечают, что понимание механизма «глюкозного перераспределения» может помочь в разработке новых подходов к терапии рака — от программ физических тренировок перед лечением до создания препаратов, имитирующих метаболические эффекты упражнений.

Ранее было создано антитело для борьбы раком, поражающим молодых женщин.

