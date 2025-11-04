Назван компонент растений, замедляющий развитие возрастных болезней

Кверцетин — природное соединение, содержащееся в яблоках, луке, каперсах и зеленой фасоли, — может замедлять развитие ряда возрастных заболеваний. К такому выводу пришли ученые из Цзилиньского сельскохозяйственного научно-технологического колледжа. Результаты исследования опубликованы в журнале Phytotherapy Research (PhyRes).

Кверцитин — это биохимическое вещество группы флавоноидов. В природе он обеспечивает устойчивость растений к стрессовым воздействиям, укрепляет их клеточные стенки и стимулирует физиологические процессы.

Авторы проанализировали данные ранее опубликованных работ и установили, что кверцетин обладает выраженными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Также это соединение регулирует клеточные процессы, предотвращающие повреждение тканей у человека, и влияет на ключевые сигнальные пути, участвующие в старении организма.

По словам исследователей, вещество способно снижать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, остеопороза, инсульта, диабета, деменции и возрастных патологий глаз. Некоторые работы показали: модулируя воспаление, окислительный стресс и механизмы клеточной гибели, кверцетин может замедлять прогрессирование этих нарушений.

По мнению ученых, новые технологии доставки и учет индивидуальных особенностей организма могут повысить усвоение и эффективность кверцетина. При этом исследователи подчеркивают, что для подтверждения его пользы и определения безопасной дозировки нужны дополнительные клинические испытания.

