Стало известно, откуда пришли первые люди

Международная группа антропологов поставила под сомнение устоявшееся представление о том, что первые Homo sapiens вышли из Африки через восточное побережье континента. Путь человечества мог начаться с юга — с берегов современной Южной Африки. Работа опубликована в журнале Transactions of the Royal Society of South Africa (TRSSA).

Ученые предполагают, что около 70 тысяч лет назад небольшие группы людей начали покидать южное побережье и продвигаться вдоль восточного берега континента. Примерно между 50 и 40 тысячами лет назад они пересекли Красное море и достигли Аравийского полуострова, откуда впоследствии расселились по всей Евразии.

«Климат, ресурсы и уровень технологического развития южноафриканских сообществ того времени создавали идеальные условия для начала мирового переселения людей», — отметили авторы.

Основу гипотезы составили данные о древнейших стоянках человека в районе мыс Южного Кейпа. Комплекс пещер Пиннакл-Пойнт и другие археологические объекты, включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, содержат богатейшие свидетельства развития современного человеческого поведения, датируемые периодом до 162 тысяч лет назад.

Именно здесь древние люди впервые начали активно пользоваться дарами моря — собирать моллюсков и рыбу, что обеспечивало стабильное питание даже в засушливые эпохи. Это могло стать эволюционным преимуществом перед внутренними популяциями, зависимыми от охоты и собирательства.

Ученые также указали на ключевую роль изобретения лука и стрел, что позволило людям этого региона эффективнее добывать пищу и защищаться.

В эпоху ледников уровень мирового океана снижался, и на юге Африки обнажались широкие прибрежные равнины, богатые пищей и пресной водой. Именно тогда у наших предков, вероятно, формировалась культура мореплавания и навыки, позволившие им в будущем двигаться вдоль береговой линии.

«На побережье южного Кейпа люди пережили даже извержение вулкана Тоба 74 тысячи лет назад, которое вызвало глобальное похолодание, и продолжили культурное развитие — факт, который отличает их от других популяций древнего человека», — заключили исследователи.

По мнению исследователей, рост населения, конкуренция за ресурсы и изменения климата стали главными причинами начала миграции. При этом прибрежный путь был наиболее безопасным и удобным: он обеспечивал доступ к пище, пресной воде и мягкому климату, а также меньшую встречаемость крупных хищников.

