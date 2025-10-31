На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, откуда пришли первые люди

TRSSA: путь человечества из Африки начался с южного побережья континента
true
true
true
close
Shutterstock

Международная группа антропологов поставила под сомнение устоявшееся представление о том, что первые Homo sapiens вышли из Африки через восточное побережье континента. Путь человечества мог начаться с юга — с берегов современной Южной Африки. Работа опубликована в журнале Transactions of the Royal Society of South Africa (TRSSA).

Ученые предполагают, что около 70 тысяч лет назад небольшие группы людей начали покидать южное побережье и продвигаться вдоль восточного берега континента. Примерно между 50 и 40 тысячами лет назад они пересекли Красное море и достигли Аравийского полуострова, откуда впоследствии расселились по всей Евразии.

«Климат, ресурсы и уровень технологического развития южноафриканских сообществ того времени создавали идеальные условия для начала мирового переселения людей», — отметили авторы.

Основу гипотезы составили данные о древнейших стоянках человека в районе мыс Южного Кейпа. Комплекс пещер Пиннакл-Пойнт и другие археологические объекты, включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, содержат богатейшие свидетельства развития современного человеческого поведения, датируемые периодом до 162 тысяч лет назад.

Именно здесь древние люди впервые начали активно пользоваться дарами моря — собирать моллюсков и рыбу, что обеспечивало стабильное питание даже в засушливые эпохи. Это могло стать эволюционным преимуществом перед внутренними популяциями, зависимыми от охоты и собирательства.

Ученые также указали на ключевую роль изобретения лука и стрел, что позволило людям этого региона эффективнее добывать пищу и защищаться.

В эпоху ледников уровень мирового океана снижался, и на юге Африки обнажались широкие прибрежные равнины, богатые пищей и пресной водой. Именно тогда у наших предков, вероятно, формировалась культура мореплавания и навыки, позволившие им в будущем двигаться вдоль береговой линии.

«На побережье южного Кейпа люди пережили даже извержение вулкана Тоба 74 тысячи лет назад, которое вызвало глобальное похолодание, и продолжили культурное развитие — факт, который отличает их от других популяций древнего человека», — заключили исследователи.

По мнению исследователей, рост населения, конкуренция за ресурсы и изменения климата стали главными причинами начала миграции. При этом прибрежный путь был наиболее безопасным и удобным: он обеспечивал доступ к пище, пресной воде и мягкому климату, а также меньшую встречаемость крупных хищников.

Ранее под льдами Антарктики был найден гигантский «город» из загадочных круглых гнезд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами