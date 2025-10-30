На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач назвал три самые вредные для кишечника привычки

Daily Mail: отказ от завтрака повышает риск изжоги и гипертонии
Shutterstock

Полный отказ от завтрака, кофе натощак и употребление пищи «на ходу» может привести к нарушению пищеварения, повышению кислотности желудочного сока, диабету и гипертонии. Об этом рассказал выпускник Гарвардского университета, гастроэнтеролог Саураб Сетхи. Слова эксперта приводит издание Daily Mail.

По словам эксперта, игнорирование завтрака приводит к замедлению перистальтики кишечника и повышению кислотности желудочного сока.

«Слишком кислый пищеварительный сок повреждает слизистые оболочки желудка и горла, вызывая изжогу, а недостаточная активность мышц пищеварительной системы — к запору, вздутию живота и боли. Исследования также показали, что отказ от завтрака связан с повышенным риском ожирения, диабета второго типа и высокого кровяного давления», — пояснил Сетхи.

Другой распространенной вредной привычкой врач считает употребление кофе натощак.

«Это повышает риск возникновения рефлюкса. Кофеин стимулирует выработку кислоты в желудке, что приводит к таким симптомам: изжога, тошнота или рвота, хронический кашель, неприятный запах изо рта и вздутие живота. Чтобы снизить риск таких последствий, перед употреблением первой чашки кофе необходимо перекусить», — предупредил эксперт.

Также гастроэнтеролог напомнил о вреде еды «на ходу». Эта привычка, по словам доктора Сетхи, может привести к усилению стресса в организме и выработке меньшего количества пищеварительных ферментов. Последствием такого перекуса в спешке может стать вздутие живота.

Дополнительно врач посоветовал отказаться от соков, хлопьев и гранолы на завтрак. По словам врача, эти продукты содержат большое количество сахара. Его избыток может стать причиной метеоризма из-за усиленной ферментации в кишечнике.

Ранее ученые предупредили об опасности популярного китайского снека для детей.

