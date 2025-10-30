На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученые предупредили об опасности популярного китайского снека для детей

ПНИПУ: популярные среди школьников снеки латяо опасны для здоровья
true
true
true
close
begun1983/Shutterstock/FOTODOM

Острые палочки латяо, которые все чаще можно увидеть в руках школьников на переменах, на первый взгляд кажутся безобидным лакомством. Однако специалисты Пермского Политеха предупреждают: даже несколько кусочков этого китайского снека могут вызвать у ребенка серьезное расстройство желудка. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По словам Инны Кылосовой, доцента кафедры «Химические технологии» ПНИПУ, кандидата фармацевтических наук, несмотря на название «соевое мясо», в большинстве случаев основой продукта является вовсе не соя, а пшеничный глютен.

«Фактически это жевательные полоски из клейковины с большим количеством перца чили. Мясных или соевых компонентов в классических латяо может не быть вовсе», — уточнила эксперт.

Яркий вкус и аромат достигаются не натуральными специями, а смесью пищевых добавок. В составе, как отмечает Ольга Бахирева, доцент кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, кандидат химических наук, встречаются вещества, оказывающие прямое раздражающее действие на пищеварительную систему.

«Усилитель вкуса Е635 вызывает вздутие и расстройства пищеварения. Подсластители Е952 и Е955 — приступы тошноты, рвоты, диарею и нарушение микрофлоры кишечника. Е952 противопоказан при болезнях почек, а сукралоза (Е955) практически не усваивается организмом», — объяснила Бахирева.

Кроме химических добавок, опасность представляют и натуральные компоненты. В составе латяо часто присутствуют глютен и кунжут, являющиеся сильными аллергенами.

«Острая приправа чили раздражает слизистые желудка, а у детей, организм которых еще не адаптирован к таким продуктам, реакция наступает быстро — уже через несколько минут после употребления. Возможны боли в животе, диарея, жжение и тошнота», — добавил Олег Долгих, профессор кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ, доктор медицинских наук.

По его словам, ситуация особенно опасна, если ребенок ест латяо на голодный желудок — что школьники часто делают, перекусывая между уроками. В этом случае едкая смесь специй и химических добавок вызывает двойной удар по слизистой.

Если после употребления латяо у ребенка появились боли в животе, тошнота или диарея, необходимо сразу промыть желудок, дать обильное питье и энтеросорбент. Самостоятельно принимать лекарства не рекомендуется — лечение должен назначить врач.

Ранее россиянам назвали топ-5 самых полезных орехов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами