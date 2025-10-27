На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Найдено природное средство, обращающее болезни печени вспять

B&P: в хне обнаружено вещество, способное лечить болезни печени
true
true
true
close
Peakstock/Shutterstock/FOTODOM

Хна, известная во всем мире как натуральный краситель для волос и кожи, может стать основой для нового лекарства от опасного заболевания — фиброза печени. Исследователи из Осакского городского университета обнаружили, что один из компонентов растения Lawsonia inermis, Lawsone, способен останавливать развитие рубцовой ткани в печени и даже обращать патологический процесс вспять. Работа опубликована в журнале Biomedicine & Pharmacotherapy (B&P).

Фиброз печени развивается при хроническом повреждении органа — например, из-за злоупотребления алкоголем или ожирения. В этом состоянии печень постепенно утрачивает способность выполнять свои функции, а на месте здоровых клеток формируется жесткая соединительная ткань. Это повышает риск цирроза, печеночной недостаточности и рака. Несмотря на то, что тяжелыми формами фиброза страдают до 4% населения, эффективных лекарств до сих пор не существует.

Команда под руководством доцента Цутому Мацубары и доктора Ацуко Дайкоку разработала систему химического скрининга, способную выявлять вещества, которые напрямую действуют на звездчатые клетки печени — ключевых участников процесса фиброза. В норме эти клетки регулируют баланс в печени, но при повреждениях становятся гиперактивными и начинают вырабатывать избыточное количество коллагена. Ученые протестировали сотни соединений и обнаружили, что Lawsone — природный пигмент, придающий хне ее характерный цвет, — способен подавлять активность звездчатых клеток.

Эксперименты на мышах подтвердили эффективность вещества: после введения у животных значительно снизился уровень белков, связанных с фиброзом, а также повысилось содержание цитоглобина — белка, обладающего антиоксидантными свойствами и характерного для здоровых клеток печени. Это указывает на то, что клетки начали возвращаться в нормальное, «спящее» состояние.

«Наши результаты показывают, что на основе Lawsone можно создать первый препарат, который не просто замедляет фиброз, но и способствует восстановлению ткани печени», — отметил Цутому Мацубара.

Ученые уже работают над системой доставки лекарства, которая позволит направлять его точно к активированным клеткам. В перспективе эта разработка может стать основой для терапии не только фиброза печени, но и других заболеваний, связанных с избыточным образованием соединительной ткани.

Ранее был найден способ остановить развитие жировой болезни печени.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами