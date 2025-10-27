Найдено природное средство, обращающее болезни печени вспять

Хна, известная во всем мире как натуральный краситель для волос и кожи, может стать основой для нового лекарства от опасного заболевания — фиброза печени. Исследователи из Осакского городского университета обнаружили, что один из компонентов растения Lawsonia inermis, Lawsone, способен останавливать развитие рубцовой ткани в печени и даже обращать патологический процесс вспять. Работа опубликована в журнале Biomedicine & Pharmacotherapy (B&P).

Фиброз печени развивается при хроническом повреждении органа — например, из-за злоупотребления алкоголем или ожирения. В этом состоянии печень постепенно утрачивает способность выполнять свои функции, а на месте здоровых клеток формируется жесткая соединительная ткань. Это повышает риск цирроза, печеночной недостаточности и рака. Несмотря на то, что тяжелыми формами фиброза страдают до 4% населения, эффективных лекарств до сих пор не существует.

Команда под руководством доцента Цутому Мацубары и доктора Ацуко Дайкоку разработала систему химического скрининга, способную выявлять вещества, которые напрямую действуют на звездчатые клетки печени — ключевых участников процесса фиброза. В норме эти клетки регулируют баланс в печени, но при повреждениях становятся гиперактивными и начинают вырабатывать избыточное количество коллагена. Ученые протестировали сотни соединений и обнаружили, что Lawsone — природный пигмент, придающий хне ее характерный цвет, — способен подавлять активность звездчатых клеток.

Эксперименты на мышах подтвердили эффективность вещества: после введения у животных значительно снизился уровень белков, связанных с фиброзом, а также повысилось содержание цитоглобина — белка, обладающего антиоксидантными свойствами и характерного для здоровых клеток печени. Это указывает на то, что клетки начали возвращаться в нормальное, «спящее» состояние.

«Наши результаты показывают, что на основе Lawsone можно создать первый препарат, который не просто замедляет фиброз, но и способствует восстановлению ткани печени», — отметил Цутому Мацубара.

Ученые уже работают над системой доставки лекарства, которая позволит направлять его точно к активированным клеткам. В перспективе эта разработка может стать основой для терапии не только фиброза печени, но и других заболеваний, связанных с избыточным образованием соединительной ткани.

