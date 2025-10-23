На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Укол гиалуроновой кислоты вызвал паралич глазных мышц у женщины

Cureus: укол гиалуроновой кислоты вызвал паралич глазных мышц у китаянки
close
Depositphotos

Исследователи из Кувейтского института медицинских специализаций сообщили о редком осложнении после косметической процедуры: у 38-летней китаянки после инъекций гиалуроновой кислоты развился частичный паралич глазных мышц и повреждения кожи носа. Клинический случай описан в журнале Cureus.

Женщина обратилась в частную клинику для коррекции носогубных складок. Во время процедуры ей ввели филлер на основе гиалуроновой кислоты с помощью острой иглы в область у основания крыла носа. Уже через несколько минут пациентка ощутила выраженный дискомфорт в зоне инъекций, который частично прошел после приема ибупрофена.

Однако спустя сутки у нее появились серьезные симптомы: ограничение подвижности глаз, головокружение, рвота, покраснение и сыпь в области левой носогубной складки. При обследовании офтальмологи выявили поражение нескольких глазодвигательных мышц — верхней и медиальной прямых, а также нижней косой. Это приводило к затруднению движений глаз вверх и в сторону носа.

По данным авторов, осложнение было вызвано непреднамеренной окклюзией сосудов филлером — перекрытием кровотока, что привело к ишемии тканей и нарушению работы глазных мышц. Для восстановления кровоснабжения пациентке вводили гиалуронидазу (фермент, расщепляющий гиалуроновую кислоту) каждые четыре часа в течение трех дней, а также назначили аспирин для профилактики тромбозов.

Спустя две недели кожа полностью восстановилась, исчезли воспаление и сыпь, а подвижность глаз полностью нормализовалась.

Авторы подчеркивают: несмотря на широкое применение гиалуроновой кислоты в косметологии и ее общую безопасность, риск сосудистых осложнений остается. Этот случай, отмечают исследователи, демонстрирует необходимость повышенного внимания со стороны врачей и строгого соблюдения техники введения филлеров, особенно в анатомически сложных областях лица.

