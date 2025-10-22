На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач назвал способы сохранить здоровье в пожилом возрасте

Terra: цинк и омега-3 помогут сохранить здоровье глаз с возрастом
true
true
true
close
Depositphotos

Продукты с высоким содержанием витаминов A, C и E, цинка и омега-3 жирных кислот помогут сохранить здоровье глаз по мере старения, а защита от солнца — снизить риск развития катаракты. Об этом изданию Terra рассказал испанский офтальмолог Виктор Массоте.

«Первое и главное — регулярно посещать офтальмолога для раннего выявления возможных заболеваний. Кроме того, важно носить солнцезащитные очки, чтобы защитить глаза от вредного ультрафиолетового излучения, которое ускоряет старение и повышает риск катаракты», — подчеркнул эксперт.

По словам врача, основой рациона для укрепления здоровья глаз должны стать овощи и фрукты ярких цветов, орехи, рыба и морепродукты. Такая пища обеспечивает дневную потребность в антиоксидантах и полезных жирах. Также необходимо включать в рацион бобовые и печень — естественные источники витамина А и цинка. Витамин А участвует в синтезе белков конъюнктивы и роговицы, а также повышает выработку муцина — защитного увлажняющего вещества.

Специалист напомнил, что никотин увеличивает вероятность развития многих глазных заболеваний. По этой причине отказ от курения играет ключевую роль в сохранении зрения на долгие годы.

Чтобы избежать перенапряжения глаз при работе с гаджетами, Массоте рекомендует делать регулярные короткие перерывы. Врач также отметил важность хорошего освещения при чтении и работе за столом, тщательного ухода за контактными линзами и регулярных физических упражнений.

Ранее ученые изобрели имплантат, который поможет слепым частично восстановить зрение.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами