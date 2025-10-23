На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученые нашли способ «выключить» гены рака простаты

Nature: препарат CBPD-409 блокирует генетические механизмы рака простаты
close
Depositphotos

Исследователи из Университета Мичигана разработали препарат, который способен останавливать рост рака простаты, блокируя его генетические механизмы. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Genetics.

Как показало исследование, злокачественные клетки простаты зависят от особых участков ДНК — энхансеров, которые действуют как «переключатели» роста опухоли. Ученые обнаружили ключевую химическую метку этих энхансеров — ацетилирование H2BNTac, а также ферменты p300 и CBP, отвечающие за ее запуск.

На основе этого открытия команда создала препарат CBPD-409, избирательно разрушающий ферменты p300 и CBP. Уничтожая их, средство устраняет метку H2BNTac и тем самым подавляет активность андрогенных рецепторов — главных «двигателей» роста опухоли.

В экспериментах на клеточных культурах и животных моделях препарат остановил развитие устойчивых к терапии форм рака простаты и вызывал регрессию опухоли без заметных побочных эффектов.

По словам авторов, такой подход открывает путь к новому типу терапии — точечной деградации белков, управляющих злокачественными процессами. Исследователи считают, что этот метод может лечь в основу лечения самых агрессивных и лекарственно устойчивых форм заболевания.

Ранее популярное обезболивающее оказалось эффективным защитником организма от рака.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами