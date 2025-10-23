Ученые нашли способ «выключить» гены рака простаты

Исследователи из Университета Мичигана разработали препарат, который способен останавливать рост рака простаты, блокируя его генетические механизмы. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Genetics.

Как показало исследование, злокачественные клетки простаты зависят от особых участков ДНК — энхансеров, которые действуют как «переключатели» роста опухоли. Ученые обнаружили ключевую химическую метку этих энхансеров — ацетилирование H2BNTac, а также ферменты p300 и CBP, отвечающие за ее запуск.

На основе этого открытия команда создала препарат CBPD-409, избирательно разрушающий ферменты p300 и CBP. Уничтожая их, средство устраняет метку H2BNTac и тем самым подавляет активность андрогенных рецепторов — главных «двигателей» роста опухоли.

В экспериментах на клеточных культурах и животных моделях препарат остановил развитие устойчивых к терапии форм рака простаты и вызывал регрессию опухоли без заметных побочных эффектов.

По словам авторов, такой подход открывает путь к новому типу терапии — точечной деградации белков, управляющих злокачественными процессами. Исследователи считают, что этот метод может лечь в основу лечения самых агрессивных и лекарственно устойчивых форм заболевания.

