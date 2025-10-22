На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские исследователи выяснили, что треть статей по социальный наукам – мусорные

Европейский университет: треть статей по социальным наукам – мусорные
true
true
true
close
Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

Ученые Европейского университета проанализировали публикации по социальным наукам российских вузов и выяснили, что треть из них опубликована в мусорных журналах, сообщили «Газете.Ru» в организации.

Всего ученые проанализировали публикации 704 научных университетов, из них 397 имеют свой профиль в Scopus (крупнейшая в мире наукометрическая база данных научной литературы). В ходе анализа 13 625 научных статей по социальным наукам выяснилось, что 33,6% из них опубликованы в журналах с сомнительной репутацией. Одной из причин этого исследователи называют погоню университетов за нужными показателями по числу публикаций.

Россия входит в топ-8 стран по наибольшему числу статей в журналах с сомнительной репутацией. В 2013 году был запущен проект «5–100» (сейчас он уже закрыт), согласно которому 5 ведущих университетов РФ должны были войти в топ-100 лучших в мире. Одним из способов, как этого достичь, было резкое увеличение числа международных публикаций.

Университеты начали стимулировать своих сотрудников к увеличению количества публикаций в журналах, индексируемых в Scopus и Web of Science, предлагая существенные бонусы в дополнение к основному окладу.

Новая система привела к значительным и быстрым изменениям в публикационных практиках. Одна из стратегий заключалась в увеличении среднего числа аффилиаций авторов, что позволяло нескольким организациям учитывать одну и ту же статью. Более крайним проявлением подобных практик являлась публикация результатов исследований в сомнительных журналах. В том числе международных, так как за них обычно начисляли больше баллов.

В результате некоторые недобросовестные ученые стали выкупать себе место в статье международного журнала, добавляя таким образом себе нужные баллы. Таким образом исследователи заметили большое количество статей по социальным наукам, написанных многонациональным коллективом авторов, которые не сотрудничают в реальной жизни по своим тематикам. Особенно сомнительными ученым Европейского университета показались статьи, написанные коллективами из пяти и более авторов. По сравнению со статьями с одним или двумя авторами, статьи с тремя или четырьмя авторами на 75% чаще попадают в категорию «сомнительные». Для статей с пятью и более авторами вероятность публикации в сомнительном журнале увеличивается в 5,4 раза.

Важно отметить, что хотя тип сотрудничества и количество авторов могут служить индикаторами подозрительного сотрудничества, они не являются окончательным доказательством нарушения академической этики.

Ранее россиянам рассказали про новые способы лечения самого опасного рака груди.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами