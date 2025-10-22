Российские исследователи выяснили, что треть статей по социальный наукам – мусорные

Ученые Европейского университета проанализировали публикации по социальным наукам российских вузов и выяснили, что треть из них опубликована в мусорных журналах, сообщили «Газете.Ru» в организации.

Всего ученые проанализировали публикации 704 научных университетов, из них 397 имеют свой профиль в Scopus (крупнейшая в мире наукометрическая база данных научной литературы). В ходе анализа 13 625 научных статей по социальным наукам выяснилось, что 33,6% из них опубликованы в журналах с сомнительной репутацией. Одной из причин этого исследователи называют погоню университетов за нужными показателями по числу публикаций.

Россия входит в топ-8 стран по наибольшему числу статей в журналах с сомнительной репутацией. В 2013 году был запущен проект «5–100» (сейчас он уже закрыт), согласно которому 5 ведущих университетов РФ должны были войти в топ-100 лучших в мире. Одним из способов, как этого достичь, было резкое увеличение числа международных публикаций.

Университеты начали стимулировать своих сотрудников к увеличению количества публикаций в журналах, индексируемых в Scopus и Web of Science, предлагая существенные бонусы в дополнение к основному окладу.

Новая система привела к значительным и быстрым изменениям в публикационных практиках. Одна из стратегий заключалась в увеличении среднего числа аффилиаций авторов, что позволяло нескольким организациям учитывать одну и ту же статью. Более крайним проявлением подобных практик являлась публикация результатов исследований в сомнительных журналах. В том числе международных, так как за них обычно начисляли больше баллов.

В результате некоторые недобросовестные ученые стали выкупать себе место в статье международного журнала, добавляя таким образом себе нужные баллы. Таким образом исследователи заметили большое количество статей по социальным наукам, написанных многонациональным коллективом авторов, которые не сотрудничают в реальной жизни по своим тематикам. Особенно сомнительными ученым Европейского университета показались статьи, написанные коллективами из пяти и более авторов. По сравнению со статьями с одним или двумя авторами, статьи с тремя или четырьмя авторами на 75% чаще попадают в категорию «сомнительные». Для статей с пятью и более авторами вероятность публикации в сомнительном журнале увеличивается в 5,4 раза.

Важно отметить, что хотя тип сотрудничества и количество авторов могут служить индикаторами подозрительного сотрудничества, они не являются окончательным доказательством нарушения академической этики.

