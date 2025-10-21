проект

Назван осенний фрукт, полезный для сердца

Врач Белоусов: в хурме содержатся вещества, полезные для здоровья сердца

Natalia Sem/Shutterstock/FOTODOM

Хурма содержит калий, магний и антиоксиданты, поддерживающие здоровье сердечно-сосудистой системы, рассказал «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

«Хурма — ценный диетический продукт, который при разумном употреблении приносит организму значительную пользу. Ее антиоксидантный и витаминный потенциал делает ее отличным выбором для профилактики дефицитных состояний и поддержания общего здоровья. Однако важно учитывать индивидуальные особенности организма и избегать чрезмерного потребления, особенно в несозревшем виде. Рекомендованная порция для взрослого человека: 1–2 плода в день (в зависимости от размера), лучше в составе сбалансированного приема пищи — например, с творогом, орехами или в виде десерта после основного приема пищи», — объяснил врач.

Хурма содержит витамин А, С, группу В, калий, магний, кальций, а также большое количество клетчатки, которая способствует нормализации пищеварения, поддерживает здоровую микрофлору кишечника и помогает контролировать уровень холестерина.

«В 100 г хурмы содержится до 160–180 мг калия. Этот минерал регулирует водно-солевой баланс, поддерживает нормальное функционирование сердца и мышц. Также в хурме содержатся магний, кальций, железо, марганец в умеренных количествах, но в легкоусвояемой форме. Кроме того, в фрукте много антиоксидантов — танины, катехины, антоцианы — особенно много их в вяжущих сортах хурмы. Эти вещества обладают противовоспалительным, противомикробным и потенциально противоопухолевым действием. И все они важны в поддержке здоровья сердечно-сосудистой системы», — рассказал врач.

Ранее россиянам назвали препараты для профилактики остеопороза.

