Названо растение, которое может заменить обезболивающее

PharmBio: ромашка может заменить обезболивающее без побочных эффектов
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Противовоспалительные и антимикробные свойства ромашки сравнимыми с таковыми у обезболивающих препаратов. К к такому выводу пришли ученые из США и Японии. Результаты масштабного метаанализа опубликованы в журнале Pharmaceutical Biology.

Авторы проанализировали данные 11 рандомизированных клинических исследований, в которых препараты на основе ромашки использовались для лечения воспалений слизистых оболочек, инфекций ротовой полости и желудочно-кишечного тракта. Экстракт ромашки существенно снижал боль, отек и выраженность воспаления, а также ускорял восстановление тканей. Эффект был статистически значим и сравним с действием нестероидных противовоспалительных препаратов — но без характерных для них побочных эффектов.

Наибольшую эффективность ромашка показала при лечении мукозита — воспаления слизистой оболочки, часто возникающего после химиотерапии или лучевой терапии. Ученые связывают лечебные свойства растения с активными веществами в его составе — в частности, бисабололом и апигенином, которые подавляют выработку провоспалительных цитокинов и стимулируют регенерацию тканей.

По мнению исследователей, ромашка может стать безопасной и доступной альтернативой при лечении хронических воспалений, а также использоваться в профилактических и косметических средствах.

Ранее популярное обезболивающее оказалось эффективным защитником организма от рака.

