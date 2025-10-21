На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Найден способ выявить опухоль мозга без МРТ и анализов

PLoSOne: когнитивный тест MoC помог выявить опухоли мозга до появления симптомов
true
true
true
close
Freepik

Некоторые когнитивные тесты способны обнаруживать признаки глиомы — одной из самых распространенных и опасных опухолей головного мозга — еще до появления явных симптомов. К такому выводу пришли ученые из Кембриджского университета. Работа опубликована в журнале PLoS One.

Ученые проанализировали данные 17 ранее опубликованных исследований. В них оценивалась точность когнитивных тестов в качестве прогностических инструментов опухоли мозга.

Результаты показали, что более половины используемых методик оценки памяти, внимания, речи и скорости мышления позволяют с высокой достоверностью выявить различия между пациентами с глиомой и здоровыми людьми.

Наиболее эффективным оказался короткий тест Montreal Cognitive Assessment (MoCA), который занимает всего несколько минут и может проводиться врачами общей практики. Он помогал эффективно различать особенности работы мозга пациентов с опухолью и участников контрольной группы. По словам ученых, MoCA может стать перспективным инструментом для раннего скрининга.

Авторы подчеркивают, что когнитивные тесты могут стать важным дополнением к первичной диагностике, помогая врачам вовремя направлять пациентов на МРТ и другие обследования. Однако для внедрения этих методик в клиническую практику необходимы дальнейшие исследования, чтобы оценить их точность и надежность в условиях реальной клинической практики.

Ранее загадочный феномен снов впервые раскрыл тайны сознания.

