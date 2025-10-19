На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Найдена бактерия, которая помогает раку сопротивляться лечению

Cancer Cell: бактерия F. nucleatum помогает раку скрываться от иммунной системы
true
true
true
close
Arpon Pongkasetkam/Shutterstock/FOTODOM

Бактерия Fusobacterium nucleatum (Fn) может переводить раковые клетки в состояние покоя — временную «спячку», скрывая их от иммунной системы. К такому выводу пришли ученые из Онкологического центра имени М. Д. Андерсона при Техасском университете обнаружили. Результаты опубликованы в журнале Cancer Cell.

Fusobacterium nucleatum часто обнаруживается внутри солидных опухолей. Так называют плотные опухолевые структуры с четкими границами. Чтобы выяснить, какую роль Fn играет в жизнедеятельности новообразования, ученые провели эксперименты на мышах и клеточных линиях человека.

Команда зафиксировала высокую концентрацию Fusobacterium в участках опухоли с пониженной плотностью клеток и сниженной активностью генов, отвечающих за иммунный ответ. Анализ также показал, что бактерии физически прерывают связь между раковыми клетками и их окружением, что запускает механизм клеточного покоя.

Эти данные были подтверждены пространственным анализом опухолевой ткани у 52 пациентов. Результаты показали: чем больше Fn в опухоли, тем ниже экспрессия генов иммунного ответа и тем хуже реакция на терапию.
По словам ученых, Fusobacterium nucleatum способна переводить раковые клетки в состояние покоя, в котором они становятся менее уязвимыми к химиотерапии и незаметными для иммунной системы. Такое поведение позволяет опухолям выживать, избегать лечения и метастазировать.

Несмотря на ограничения лабораторной модели, авторы считают результаты важным шагом к созданию новых методов лечения. В частности, они изучают возможность использовать бактерии как «лекарства», программируя их на борьбу с опухолями.

Ранее у сердечных препаратов выявили противораковый эффект.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами