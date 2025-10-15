У сердечных препаратов выявили противораковый эффект

Ученые из Университета Миссисипи (США) и Университета Суреш Гьян Вихар (Индия) обнаружили противораковый потенциал природных соединений, традиционно применяемых для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Речь идет о сердечных гликозидах — веществах растительного происхождения. Результаты исследования опубликованы в журнале Pharmacological Research— Natural Products (PRNP).

Гликозиды — это органические соединения, которые получили от греческих слов glykys — «сладкий» и eidos — «вид», поскольку они распадаются на сахаристую и несахаристую часть. Чаще всего гликозиды встречаются в листьях и цветках растений. Ученые отметили, что сейчас они используются при нарушениях сердечного ритма и сердечной недостаточности в качестве вспомогательного средства.

Как показало исследование, некоторые гликозиды могут взаимодействовать с белками и генами, связанными с гепатоцеллюлярной карциномой — наиболее распространенной формой рака печени. Для анализа исследователи применили метод сетевой фармакологии, который позволяет учитывать сложные биологические взаимодействия между активными веществами и множеством мишеней в организме.

В результате были выделены пять потенциально активных соединений. Предполагается, что они могут вмешиваться в сигнальные пути, критически важные для роста и выживания опухолевых клеток. Такую способность можно использовать для дальнейшей доработки гликозидов в качестве таргетных противораковых препаратов.

Авторы подчеркивают, что природное происхождение гликозидов потенциально снижает риск тяжелых побочных эффектов по сравнению с классической химиотерапией. Однако перед переходом к клиническим испытаниям необходимы дополнительные доклинические исследования по безопасности и эффективности.

Ранее было названо растение, способное защитить мозг от старения.