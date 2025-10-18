Солнечный ветер крепчает: Земля входит в поток плазмы из корональной дыры

Земля входит в поток плазмы, исходящий из крупной корональной дыры на диске Солнца. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ и ИСЗФ) РАН.

«Фиксируются быстрые изменения параметров солнечного ветра, включая рост его скорости. Это свидетельствует о начале воздействия корональной дыры, наблюдающейся сейчас на Солнце, на околоземное пространство», — отметили специалисты лаборатории.

Ученые уточнили, что текущие воздействия на Землю происходят на фоне сохраняющейся высокой активности Солнца. 18 октября зафиксировано четыре сильных солнечных вспышки уровня M, однако они уже не оказывают значительного влияния на нашу планету. В ближайшие несколько суток основное воздействие будет обусловлено именно деятельностью корональной дыры.

По оценкам специалистов, происходящие изменения носят умеренный характер. Значительной реакциии магнитного поля Земли не ожидается, однако вероятность возникновения слабой геомагнитной бури остается высокой.

С начала октября на Земле уже зафиксировано две магнитные бури — в период с 1 по 3 октября и 12 октября. Сейчас поток солнечного ветра может спровоцировать третью бурю. По прогнозу лаборатории, геомагнитная обстановка полностью стабилизируется к середине понедельника, после чего ожидается затишье продолжительностью около недели.

Ранее ученый предупредил, что активность Солнца может достичь нового максимума.