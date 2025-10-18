На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Солнечный ветер крепчает: Земля входит в поток плазмы из корональной дыры

ИКИ РАН: Земля входит в поток плазмы из корональной солнечной дыры
true
true
true
close
Лаборатория солнечной астрономии

Земля входит в поток плазмы, исходящий из крупной корональной дыры на диске Солнца. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ и ИСЗФ) РАН.

«Фиксируются быстрые изменения параметров солнечного ветра, включая рост его скорости. Это свидетельствует о начале воздействия корональной дыры, наблюдающейся сейчас на Солнце, на околоземное пространство», — отметили специалисты лаборатории.

Ученые уточнили, что текущие воздействия на Землю происходят на фоне сохраняющейся высокой активности Солнца. 18 октября зафиксировано четыре сильных солнечных вспышки уровня M, однако они уже не оказывают значительного влияния на нашу планету. В ближайшие несколько суток основное воздействие будет обусловлено именно деятельностью корональной дыры.

По оценкам специалистов, происходящие изменения носят умеренный характер. Значительной реакциии магнитного поля Земли не ожидается, однако вероятность возникновения слабой геомагнитной бури остается высокой.

С начала октября на Земле уже зафиксировано две магнитные бури — в период с 1 по 3 октября и 12 октября. Сейчас поток солнечного ветра может спровоцировать третью бурю. По прогнозу лаборатории, геомагнитная обстановка полностью стабилизируется к середине понедельника, после чего ожидается затишье продолжительностью около недели.

Ранее ученый предупредил, что активность Солнца может достичь нового максимума.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами