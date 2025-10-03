Ученый предупредил, что активность Солнца может достичь нового максимума

ИКИ РАН: активность Солнца внезапно выросла и может достичь максимума

Руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев заявил РИА Новости, что Солнце может выйти на новый пик активности.

По его словам, очень неожиданные значения показали измерения индекса солнечного цикла F10.7 за сентябрь.

«Усредненный за месяц показатель значительно и непрогнозируемо вырос и достиг уровня 201 единица», — сказал ученый.

Он уточнил, что этот показатель оказался выше, чем пиковые значения предыдущего, 24-го цикла, в максимуме которого в 2014 году была достигнута величина 170 единиц.

«Всего на 18% ниже пика текущего цикла (245 единиц в августе прошлого года)», — отметил Богачев.

В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН тем временем сообщили, что на Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности (М). Этот процесс сопровождался масштабным выбросом плазмы в сторону Земли.

Предыдущая вспышка класса М произошла 29 сентября. Она продлилась десять минут.

Ранее ученые объяснили причину высокого уровня активности Солнца.