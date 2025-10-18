Минобрнауки стало прорабатывать целесообразность использования ИИ

Минобрнауки России рассматривает вопрос о целесообразности внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в систему высшего образования и научную сферу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве указали на необходимость учитывать риски внедрения инструментов ИИ, включая использование технологий генеративного искусственного интеллекта в системе образования.

В Минобрнауки РФ отметили, что использование ИИ должно быть нацелено на минимизацию рутинной нагрузки обучающихся и способствовать развитию у них когнитивных способностей, а также социальных навыков и критического мышления.

8 октября телеканал CBS News сообщал, что в американском городе Остин, штат Техас, начала работу частная школа Alpha, где образовательный процесс полностью построен на использовании искусственного интеллекта. Стоимость обучения в ней составляет $40 тыс. (около 3,27 млн руб.) в год.

