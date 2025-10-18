На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Минобрнауки стало прорабатывать целесообразность использования ИИ

Минобрнауки РФ прорабатывает целесообразность внедрения ИИ в систему образования
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА «Новости»

Минобрнауки России рассматривает вопрос о целесообразности внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в систему высшего образования и научную сферу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве указали на необходимость учитывать риски внедрения инструментов ИИ, включая использование технологий генеративного искусственного интеллекта в системе образования.

В Минобрнауки РФ отметили, что использование ИИ должно быть нацелено на минимизацию рутинной нагрузки обучающихся и способствовать развитию у них когнитивных способностей, а также социальных навыков и критического мышления.

8 октября телеканал CBS News сообщал, что в американском городе Остин, штат Техас, начала работу частная школа Alpha, где образовательный процесс полностью построен на использовании искусственного интеллекта. Стоимость обучения в ней составляет $40 тыс. (около 3,27 млн руб.) в год.

Ранее студентов предупредили, почему нельзя давать нейросети писать весь диплом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами