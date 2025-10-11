На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Студентов предупредили, почему нельзя давать нейросети писать весь диплом

Эксперт Лукьянчиков: ИИ можно использовать как помощника, а не как автора диплома
Shutterstock

Искусственный интеллект может написать диплом, однако у этого есть ряд существенных рисков, рассказал «Газете.Ru» исполнительный директор компании «Антиплагиат» Евгений Лукьянчиков.

«Встречается достаточное количество случаев, когда студенты представляют подобные работы. По нашим данным, только в первой половине 2025 года было проверено 1,5 млн студенческих текстов, и примерно в каждой четвертой работе обнаружены признаки использования нейросетей. При этом точность распознавания ИИ-фрагментов сегодня близка к 98%. Это говорит о том, что речь идет уже не об отдельных примерах, а о новой реальности, с которой сталкивается система образования», — объяснил он.

По словам эксперта, цифровизация давно стала нормой, и университеты сами активно внедряют технологии ИИ в управленческих и исследовательских процессах.

«Запрещать подобные технологии бессмысленно и неэффективно: это такой же инструмент, как когда-то калькулятор или интернет-поиск. Но важно понимать его пределы. Нейросеть может помочь студенту найти литературу, предложить план работы, подсказать, как структурировать введение или заключение. Это разумное использование. Но итоговый текст, глубина понимания материала и способность защитить свою работу должны оставаться за студентом», — считает специалист.

Как отметил эксперт, цель диплома не сводится к готовому тексту, а заключается в том, чтобы студент прошел исследовательский путь самостоятельно.

«Диплом — это важный этап профессионального становления: он учит ставить вопросы, отбирать источники, выстраивать аргументацию, формулировать выводы. Когда эту работу выполняет нейросеть, студент остается без навыков, которые будут нужны на защите и в профессии. Представьте простую ситуацию: комиссия задает уточняющий вопрос, а выпускник не может ответить, потому что не вникал в материал. В итоге диплом перестает быть подтверждением компетенций и превращается в набор страниц без содержания. А студент, в свою очередь, лишает себя исследовательского опыта», — отметил он.

Университетам сегодня важно формировать единые правила работы с ИИ, считает Лукьянчиков.

«Речь идет о понятных регламентах: где допустимо использовать технологии, а где необходимо продемонстрировать личный труд. Со своей стороны технологические компании готовы предоставлять вузам надежные инструменты, которые помогают не только выявлять использование нейросетей, но и поддерживать культуру академической честности», — добавил он.

Эксперт напомнил, что современные системы сегодня показывают не только процент совпадений с источниками, но и стилистические особенности текста, характерные для ИИ.

«Это может привлечь внимание преподавателя на то, что работу следует прочитать внимательнее, обсудить со студентом и убедиться, что автор действительно понимает материал. Такой подход помогает вести честный диалог и выстраивать прозрачные правила. Еще важнее, что это дает ориентир студенту: искусственный интеллект можно использовать, но как помощника, а не как автора», — резюмировал он.

