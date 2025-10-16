На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые назвали два продукта для борьбы с воспалением в организме

JTM: кефир с клетчаткой снижает воспаление в организме эффективнее омега-3
Thomson_1/Shutterstock/FOTODOM

Комбинация ферментированного кефира и пищевых волокон снижает уровень воспаления в организме значительно эффективнее, чем кислоты омега-3 или пребиотики по отдельности. К такому выводу пришли ученые из Университета Ноттингема. Результаты исследования опубликованы в Journal of Translational Medicine.

Пребиотики — компоненты пищи, которые не перевариваются и не усваиваются в верхних отделах желудочно-кишечного тракта. Они ферментируются микрофлорой толстого кишечника человека, стимулируя ее рост и жизнедеятельность.

В эксперименте добровольцы на протяжении шести недель принимали одну из добавок: жирные кислоты омега-3, пребиотическую клетчатку или их комбинацию в виде кефира с пребиотиками. Только у участников третьей группы наблюдалось устойчивое снижение уровней воспалительных маркеров в крови и улучшение общего самочувствия.

Как поясняют авторы, ключевую роль в этом эффекте играет синергия компонентов. Клетчатка выступает питательной средой для полезных микроорганизмов, содержащихся в кефире, и усиливает их активность. В результате повышается выработка короткоцепочечных жирных кислот, таких как бутират, которые помогают регулировать иммунный ответ и снижать хроническое воспаление.

Ученые подчеркивают, что речь идет именно о сочетании ингредиентов — по отдельности кефир и пищевые волокна не продемонстрировали выраженного эффекта. По словам исследователей, такой «синбиотический» подход может стать перспективным направлением в профилактике и лечении хронических воспалительных заболеваний, включая сердечно-сосудистые.

Ранее у фиолетовых овощей и ягод выявили два неожиданных полезных свойства.

