На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученые назвали удобный способ сохранить бодрость при простуде

WJPPS: мятные леденцы помогают сохранить бодрость при простуде
close
Depositphotos

Ученые из Кардиффского университета (Великобритания) обнаружили, что мятные леденцы могут облегчить симптомы простуды, улучшая самочувствие, настроение и внимание. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences (WJPPS).

В десятинедельном исследовании принял участие 81 студент. Часть испытуемых во время наблюдения перенесла респираторные инфекции в легкой форме. Заболевших разделили на три группы: первая получали мятные леденцы, вторая — карамельные леденцы без мяты, а третья не вносила изменений в рацион.

Тесты показали, что при простуде снижается скорость реакций, в том числе замедляются движения глаз и ухудшается концентрация внимания. Однако в рамках эксперимента у тех, кто принимал мятные леденцы, показатели бодрости и внимания улучшались почти до нормального уровня.

По словам руководителя исследования, профессора Энди Смита, ментол и другие ароматические соединения активируют участки мозга, связанные с бодрствованием, и ослабляют восприятие усталости.

«Даже простое средство вроде мятного леденца может реально повлиять на самочувствие во время болезни», — отметил он.

Ранее были названы четыре типа продуктов для укрепления иммунитета осенью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами