Названы четыре типа продуктов для укрепления иммунитета осенью

Для укрепления иммунитета осенью в рацион нужно включить красное мясо, жирную рыбу, растительную пищу и продукты, прошедшие процесс брожения. Об этом рассказала иммунолог Дженна Маккиочи (Университет Сассекса). Слова эксперта приводит издание Daily Mail.

По словам Маккиочи, важным элементом утреннего рациона должны стать ферментированные продукты — натуральный йогурт и кефир. Они снижают воспаление и помогают организму эффективнее бороться с инфекциями за счет восстановления баланса кишечных бактерий.

Также эксперт советует не забывать о витамине С. Его источниками выступают киви, красный перец, ягоды, грейпфрут и листовая зелень. Как отметила иммунолог, достаточное количество этого витамина в рационе помогает восстанавливаться от простуды в среднем на 8% быстрее.

Врач также подчеркнула важность витамина D, особенно в осенний и зимний периоды, когда уровень воздействия солнечного света снижается. Для восполнения дефицита в рацион стоит добавить жирную рыбу — не только лосось, но и более доступные варианты, такие как скумбрия и сардины. Также витамин D содержится в яйцах и молочных продуктах.

Еще один важный элемент осеннего меню — красное мясо. По словам специалиста, в умеренных количествах нежирные варианты безопасны для здоровья.

«Красное мясо богато белком, железом, цинком и витаминами группы В, необходимыми для нормального функционирования иммунной системы», заключила иммунолог.

