На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названо растение, способное защитить мозг от старения

Nutrients: экстракт базилика защищает клетки мозга от повреждений
close
Depositphotos

Ученые из Федерального университета Риу-Гранди-ду-Сул установили, что экстракт американского базилика защищает мозг от возрастных изменений, снижая уровень окислительного стресса и воспаления. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

В эксперименте на крысах ученые оценили влияние добавки на гиппокамп — структуру мозга, связанную с памятью и обучением. Исследование показало: соединение может снижать концентрацию активных форм кислорода (АФК) — агрессивных молекул, которые образуются в организме в ходе обмена веществ и могут повреждать клетки. Избыток АФК приводит к окислительному стрессу, нарушающему работу клеток, особенно в головном мозге, где они разрушают мембраны нейронов и ухудшают передачу нервных сигналов.

Применение экстракта также предотвращало разрушение клеточных мембран в гиппокампе и снижало уровни воспалительных цитокинов, таких как TNF-α (фактора некроза опухоли альфа) и IL-1β (интерлейкина-1 бета). Эти сигнальные молекулы активируют воспалительные процессы в организме и, при хронически повышенном уровне, способствуют нейровоспалению и ускоренному старению мозга.

Биохимический анализ выявил в составе растения высокую концентрацию антиоксидантных фенольных соединений, включая розмариновую и хлорогеновую кислоты. Эти вещества, по словам авторов работы, обеспечивают нейропротекторный эффект.

Ученые отмечают: полученные результаты позволяют рассматривать экстракт американского базилика как потенциальную основу для создания функциональных пищевых добавок и нутрицевтиков. Однако для расчета оптимальной для человека дозировки и формы нужны дополнительные исследования.

Ранее российские ученые доказали, что основной компонент пчелиного яда помогает при раке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами