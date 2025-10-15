Названо растение, способное защитить мозг от старения

Ученые из Федерального университета Риу-Гранди-ду-Сул установили, что экстракт американского базилика защищает мозг от возрастных изменений, снижая уровень окислительного стресса и воспаления. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

В эксперименте на крысах ученые оценили влияние добавки на гиппокамп — структуру мозга, связанную с памятью и обучением. Исследование показало: соединение может снижать концентрацию активных форм кислорода (АФК) — агрессивных молекул, которые образуются в организме в ходе обмена веществ и могут повреждать клетки. Избыток АФК приводит к окислительному стрессу, нарушающему работу клеток, особенно в головном мозге, где они разрушают мембраны нейронов и ухудшают передачу нервных сигналов.

Применение экстракта также предотвращало разрушение клеточных мембран в гиппокампе и снижало уровни воспалительных цитокинов, таких как TNF-α (фактора некроза опухоли альфа) и IL-1β (интерлейкина-1 бета). Эти сигнальные молекулы активируют воспалительные процессы в организме и, при хронически повышенном уровне, способствуют нейровоспалению и ускоренному старению мозга.

Биохимический анализ выявил в составе растения высокую концентрацию антиоксидантных фенольных соединений, включая розмариновую и хлорогеновую кислоты. Эти вещества, по словам авторов работы, обеспечивают нейропротекторный эффект.

Ученые отмечают: полученные результаты позволяют рассматривать экстракт американского базилика как потенциальную основу для создания функциональных пищевых добавок и нутрицевтиков. Однако для расчета оптимальной для человека дозировки и формы нужны дополнительные исследования.

