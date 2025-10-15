Российские ученые доказали, что основной компонент пчелиного яда помогает при раке

Исследователи НМИЦ онкологии им. Блохина Минздрава России обнаружили, что основной компонент пчелиного яда мелиттин может использоваться в терапии рака. Об этом «Газете.Ru» рассказали в лаборатории онкогеномики Онкоцентра им. Блохина.

Мелиттин – основной компонент пчелиного яда, который обладает высокой биоактивностью. Ученые давно изучают его применение при терапии рака, в частности в лаборатории изучают его влияние на клетки опухолей молочной железы, включая и клетки, устойчивые к химиотерапии препаратом доксорубицин, а также на клетках агрессивной меланомы кожи, гепатокарциномы и опухоли головного мозга — глиобластомы.

«При небольших рабочих концентрациях мелиттина он вызывает гибель большинства опухолевых клеток путем апоптоза — программируемой смерти. В то же время в культурах неопухолевых, — например нормальных клеток кожи, — большинство из них (около 85%) продолжают делиться и расти. В основе избирательной гибели клеток, индуцированной мелиттином, лежит взаимодействие его молекул со специфичными для опухолей рецепторами, представленными на поверхности опухолевых клеток, но отсутствующими на нормальных клетках», — объяснила сотрудница лаборатории онкогеномики НМИЦ онкологии им. Блохина Мария Кирпиченко.

В лаборатории разработаны различные подходы, позволяющие снизить токсичность мелиттина для организма за счет упаковки молекул в различные наноструктуры.

«Исследования, проведенные в нашей лаборатории, выявили способность мелиттина значительно подавлять рост опухолевых клеток различного происхождения, которые получены из опухолей желудка, кожи, печени, поджелудочной железы и головного мозга. При условии малой токсичности мелиттина для организма в целом, которое достигается путем его связывания или упаковки для транспорта к опухоли, в ближайшем будущем возможно появление нового класса препаратов для терапии различных злокачественных заболеваний человека», — отметила руководитель исследования Анна Лушникова.

