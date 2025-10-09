На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван простой способ укрепить иммунитет для пожилых

Scientific Reports: физические упражнения тренируют иммунную систему
Serghei Starus/Shutterstock/FOTODOM

Регулярная физическая активность укрепляет не только мышцы, сердце и легкие, но и иммунную систему. К такому выводу пришла международная группа исследователей, изучившая клетки иммунной защиты у пожилых людей, много лет занимающихся выносливыми видами спорта — бегом, плаванием, велоспортом, греблей и ходьбой. Работа опубликована в журнале Scientific Reports.

Ученые проанализировали работу так называемых естественных киллеров (NK-клеток) — разновидности лимфоцитов, которые уничтожают вирусоносные и раковые клетки. Эти клетки являются «первой линией обороны» организма. В исследовании участвовали девять добровольцев в возрасте около 64 лет: часть из них регулярно занималась тренировками, другая вела малоподвижный образ жизни.

По словам Люсиэли Минуцци из университета Юстуса Либиха, ожирение и малоподвижность ускоряют «старение» клеток иммунитета. Поэтому в новом проекте ученые решили проверить противоположный эффект — могут ли многолетние тренировки сохранить защитные функции организма.

«И действительно, мы увидели, что у тренированных пожилых людей NK-клетки работают эффективнее при воспалении и лучше расходуют энергию. Можно сказать, что физическая активность «тренирует» и иммунную систему», — пояснила исследовательница.

Ранее был назван простой способ улучшить физическую форму для малоподвижных людей.

