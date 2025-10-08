На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Назван простой способ улучшить физическую форму малоподвижных людей

BJSM: «спортивные перекусы» улучшают физическую форму малоподвижных людей
true
true
true
close
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Короткие всплески активности — так называемые exercise snacks, или «спортивные перекусы», — могут быть эффективным способом повысить выносливость у людей с малоподвижным образом жизни. К такому выводу пришла ьмеждународная команда ученых.

Исследователи проанализировали 11 клинических испытаний из Австралии, Канады, Китая и Великобритании, включавших 414 участников, большинство из которых (69%) составляли женщины. Все испытуемые вели сидячий образ жизни и не выполняли рекомендованные нормы физической активности — 300 минут умеренных или 75–150 минут интенсивных нагрузок в неделю.

Под «спортивными перекусами» ученые понимали короткие упражнения продолжительностью не более пяти минут, выполняемые как минимум дважды в день, от трех до семи раз в неделю. В большинстве случаев это была ходьба по лестнице, интервальные подъемы или приседания для молодых и людей среднего возраста, а у пожилых — упражнения на ноги и тайцзи.

Согласно результатам, такая форма активности заметно повышала кардиореспираторную выносливость (показатель работы сердца и легких), хотя не оказала существенного влияния на силу ног или показатели обмена веществ, включая давление, уровень жира и состав тела.

При этом уровень соблюдения режима оказался очень высоким — 91% участников полностью выполняли программу, а 83% продолжали тренировки до конца эксперимента. Это, по словам авторов, подтверждает, что «короткие подходы к физической активности» удобны, реалистичны и могут стать решением проблемы нехватки времени и мотивации.

Ранее стало известно, как генетика влияет на обмен веществ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами