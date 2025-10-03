На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стоматология станет доступнее для россиян благодаря новой технологии

ПНИПУ: создана первая в России платформа для производства элайнеров
true
true
true
close
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Ученые Пермского Политеха создали первую в России универсальную платформу для производства элайнеров. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Элайнеры — прозрачные съемные капы для выравнивания зубов — стали популярной альтернативой брекетам, но пока остаются недоступными для большинства россиян. Если в США и Европе их используют 35–40% пациентов, то в России — лишь около 15%. Главные барьеры — высокая стоимость (от 250 тысяч рублей за курс) и нехватка отечественного производства.

Исследователи предложили решение, которое может изменить ситуацию. Их технологическая платформа позволит выпускать точные капы всего за 5–7 дней вместо привычных 2–3 недель и снизит стоимость лечения примерно в пять раз. По расчетам специалистов, полный курс обойдется около 49 тысяч рублей, что сделает ортодонтическую помощь доступной для десятков миллионов россиян.

Новая производственная система универсальна: она работает как с цифровыми 3D-сканами челюсти, так и с традиционными слепками, обеспечивая одинаково высокую точность — до 20–50 микрон. Это значительно лучше традиционных технологий, где погрешность достигает 300 микрон и часто приводит к дискомфорту у пациентов.

Ключевое преимущество платформы — автоматизация всего цикла: от загрузки данных врачом до 3D-печати моделей и вакуумного формования прозрачных кап. По словам профессора ПНИПУ Романа Бульбовича, в отличие от зарубежных аналогов, система учитывает условия российских клиник, в том числе в регионах, где до сих пор работают со слепками.

Эксперты отмечают, что внедрение новой технологии станет серьезным шагом к доступной стоматологии и позволит России сократить зависимость от импортных решений.

Ранее россиянам рассказали, зачем нужны разные типы вакцин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами