Стоматология станет доступнее для россиян благодаря новой технологии

Ученые Пермского Политеха создали первую в России универсальную платформу для производства элайнеров. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Элайнеры — прозрачные съемные капы для выравнивания зубов — стали популярной альтернативой брекетам, но пока остаются недоступными для большинства россиян. Если в США и Европе их используют 35–40% пациентов, то в России — лишь около 15%. Главные барьеры — высокая стоимость (от 250 тысяч рублей за курс) и нехватка отечественного производства.

Исследователи предложили решение, которое может изменить ситуацию. Их технологическая платформа позволит выпускать точные капы всего за 5–7 дней вместо привычных 2–3 недель и снизит стоимость лечения примерно в пять раз. По расчетам специалистов, полный курс обойдется около 49 тысяч рублей, что сделает ортодонтическую помощь доступной для десятков миллионов россиян.

Новая производственная система универсальна: она работает как с цифровыми 3D-сканами челюсти, так и с традиционными слепками, обеспечивая одинаково высокую точность — до 20–50 микрон. Это значительно лучше традиционных технологий, где погрешность достигает 300 микрон и часто приводит к дискомфорту у пациентов.

Ключевое преимущество платформы — автоматизация всего цикла: от загрузки данных врачом до 3D-печати моделей и вакуумного формования прозрачных кап. По словам профессора ПНИПУ Романа Бульбовича, в отличие от зарубежных аналогов, система учитывает условия российских клиник, в том числе в регионах, где до сих пор работают со слепками.

Эксперты отмечают, что внедрение новой технологии станет серьезным шагом к доступной стоматологии и позволит России сократить зависимость от импортных решений.

