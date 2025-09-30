На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа группа продуктов, ухудшающая память у женщин

PM: ультраобработанные продукты ухудшают память и мышление у женщин
Shutterstock

Женщины, которые в среднем возрасте чаще употребляют ультраобработанные продукты, в пожилом возрасте с большей вероятностью сталкиваются с проблемами памяти и мышления. К такому выводу пришли ученые Нью-Йоркского университета. Работа опубликована в журнале Preventive Medicine (PM) .

Ультраобработанные продукты — сладости, фастфуд, газировка и готовые блюда — изобилуют добавленными жирами, сахаром, солью и ароматизаторами. Анализ более чем 5 тысяч участниц многолетнего исследования Women's Health Study выявил: женщины, чей рацион в 35–65 лет содержал наибольшее количество ультраобработанных продуктов, спустя 25–35 лет примерно на 20–24% чаще сообщали о когнитивных жалобах — трудностях с запоминанием или концентрацией.

Под когнитивными жалобами понимались субъективные ощущения ухудшения памяти или способности к концентрации. Предыдущие работы показывают, что они могут предшествовать развитию деменции на несколько лет.

Особенно сильная связь с когнитивными проблемами обнаружена у переработанных молочных продуктов и мясных изделий. А вот для сладостей и соусов статистически значимой связи найдено не было.

Женщины составляют около двух третей пациентов с болезнью Альцгеймера. Выявление факторов риска на раннем этапе — приоритет для здравоохранения. Новая работа подтверждает, что питание в среднем возрасте может влиять на здоровье мозга десятилетия спустя.

Авторы подчеркнули: снижение доли подобных продуктов в рационе может быть доступным способом снизить риск возрастных когнитивных нарушений.

Ранее были названы опасные продукты, вызывающие зависимость у женщин.

