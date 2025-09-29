На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы опасные продукты, вызывающие зависимость у женщин

Addiction: женщины страдают зависимостью от ультраобработанных продуктов
goffkein.pro/Shutterstock/FOTODOM

Исследователи из Университета Мичигана установили: 21% женщин и 10% мужчин поколения X и «младших бэби-бумеров» (в возрасте 50–64 лет) соответствуют критериям зависимости от ультраобработанных продуктов питания. Для сравнения, среди людей старше 65 лет показатели значительно ниже — 12% у женщин и 4% у мужчин. Работа опубликована в журнале Addiction.

Ультраобработанные продукты — сладости, фастфуд, газированные напитки и готовые блюда — содержат добавленные жиры, сахар, соль и ароматизаторы, что усиливает их привлекательность и провоцирует «поведение, схожее с зависимостью». Для оценки использовалась модифицированная шкала Йельского университета (mYFAS 2.0), изначально созданная для диагностики расстройств, связанных с употреблением алкоголя или никотина.

Зависимость от таких продуктов чаще встречается у женщин. Одним из факторов может быть агрессивный маркетинг «диетических» продуктов в 1980-е годы — низкожирового печенья, готовых ужинов и перекусов, которые фактически закрепляли нездоровые пищевые привычки.

«Эти продукты часто продаются под видом здоровой еды, что особенно опасно для тех, кто стремится снизить вес», — пояснила профессор психологии Эшли Гирхардт, ведущий автор работы.

Исследователи подчеркнули: нынешнее поколение 50–60-летних стало первым, кто рос в условиях массового распространения ультраобработанных продуктов. Это ставит вопрос о том, могут ли подобные привычки, сформированные в детстве, повышать уязвимость к зависимости на всю жизнь.

Ранее был назван напиток, вызывающий депрессию у женщин.

