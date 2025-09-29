На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ИИ научили различать типы опухолей мозга во время операции

NatCom: ИИ научили отличать опасный тип опухоли мозга во время операции
true
true
true
close
Depositphotos

Ученые из Гарвардской медицинской школы разработали инструмент на базе искусственного интеллекта, который способен с высокой точностью различать два типа опухолей головного мозга: глиобластому и первичную лимфому центральной нервной системы (ПЛЦНС). Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

Новая система получила название PICTURE (Pathology Image Characterization Tool with Uncertainty-aware Rapid Evaluations). Тесты показали, что модель работает с почти идеальной точностью — свыше 98% — даже в сложных условиях интраоперационной диагностики. Этот метод медицинского обследования применяется непосредственно во время хирургического вмешательства.

Во время операций нейрохирурги часто используют так называемые замороженные срезы опухоли для быстрой оценки. Однако из-за изменений клеточной структуры при заморозке и визуального сходства между типами рака возможны диагностические ошибки.

«Это особенно важно, поскольку глиобластома требует хирургического удаления опухоли, а ПЛЦНС лечится преимущественно химио- и лучевой терапией. Ошибки на этом этапе могут привести к неправильному выбору терапии», — объяснил ведущий автор исследования Кун-Синг Ю.

По оценкам, в одном случаев предварительный диагноз пересматривается уже после более тщательного анализа. ИИ-инструмент PICTURE снижает риск таких ошибок и дает возможность принимать более точные решения прямо в операционной. Другой особенностью модели является способность оценивать собственную уверенность — если алгоритм «сомневается», он сигнализирует врачу.

В ходе тестирования в пяти больницах четырех стран PICTURE не только превзошла патологоанатомов по точности, но и показала лучшие результаты по сравнению с другими ИИ-системами. Модель также определила 67 других видов опухолей ЦНС, не относящихся к глиомам или лимфомам.

По словам разработчиков, технология может изменить стандартный подход к диагностике опухолей мозга и повысить точность в одной из самых сложных областей нейроонкологии. Однако исследователи отметили, что в экспериментах большинство образцов опухолей были взяты у пациентов европеоидной расы. Поэтому для подтверждения эффективности модели для различных групп населения необходимы дополнительные исследования.

Ранее были названы повседневные факторы, замедляющие старение мозга на годы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами