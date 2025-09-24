На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У тренировок выявили новую неожиданную пользу для сердца

AN: регулярные тренировки меняют нервы, управляющие сердцем
And-One/Shutterstock/FOTODOM

Физическая активность укрепляет не только сердечную мышцу, но и перестраивает работу нервных узлов, которые регулируют ее деятельность. К такому выводу пришли исследователи Бристольского университета из Великобритании. Открытие может помочь разработать новые методы лечения распространенных сердечных заболеваний — от аритмий и стенокардии до стресс-индуцированного синдрома «разбитого сердца». Работа опубликована в журнале Autonomic Neuroscience (AN).

«Мы обнаружили скрытый левосторонне-правосторонний паттерн в «автопилоте» организма, управляющем сердцем. Эти нервные узлы регулируют интенсивность сигналов. Мы показали, что умеренные тренировки перестраивают их работу по-разному с каждой стороны», — пояснил руководитель исследования доктор Аугусто Коппи, старший преподаватель кафедры ветеринарной анатомии Бристольского университета.

Исследователи использовали передовые методы трехмерного количественного анализа для изучения нервных структур у крыс. Оказалось, что после 10 недель тренировок количество нейронов в правом сердечном кластере увеличивалось примерно в четыре раза по сравнению с контрольной группой. При этом слева нейроны почти удваивались в размере, а справа — слегка уменьшались.

Сегодня аритмии, боли в груди и «синдром разбитого сердца» нередко лечат воздействием на звездчатые ганглии — парные нервные узлы в нижней части шеи, которые посылают сердцу сигналы «ускорься». По словам исследователей, понимание того, как именно тренировки перестраивают эти структуры, может в будущем позволить точнее выбирать сторону для блокад или денервации, чтобы повысить эффективность терапии.

Авторы работы подчеркивают: пока речь идет об экспериментах на животных, и необходимы клинические исследования. В ближайшее время команда планирует изучить, как выявленные структурные изменения связаны с реальной работой сердца в покое и при нагрузке, а также проверить, повторяется ли этот эффект у более крупных животных и у людей.

Ранее ученые раскрыли простой секрет снижения риска инсульта для полных людей.

