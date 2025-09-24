На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач назвал опасные последствия позднего завтрака для пожилых

BBC: у любителей пропускать завтрак чаще возникает усталость и депрессия
Shutterstock

Пропуск завтрака у пожилых людей повышает риск усталости, депрессивных симптомов и проблем с полостью рта. Кроме того, откладывание первого приема пищи коррелирует со снижением продолжительности жизни. Об этом в интервью BBC Science Focus рассказал американский врач-диетолог Хассан Дашти.

Эксперт отметил, что ранее работал над исследованием с участием трех тысяч пожилых людей. Результаты показали: у тех, кто откладывал первый прием пищи на более позднее время, была ниже выживаемость в ближайшие десять лет. Кроме того, именно в этой группе чаще наблюдались хроническая усталость, признаки депрессии и жалобы на состояние полости рта.

По словам Дашти, с возрастом у многих людей меняется режим питания: завтрак смещается ближе к 9:00, а временной промежуток между завтраком и ужином становится короче. Эти изменения, по его мнению, могут указывать на общее ухудшение состояния здоровья. Он подчеркнул, что время приема пищи может служить простым, но важным маркером физиологического благополучия.

«Данные подтверждают устоявшееся мнение о том, что завтрак — самый важный прием пищи в течение дня», — заявил врач. При этом он уточнил, что прямая связь между временем завтрака и рисками для здоровья пока не доказана.

Ранее врач назвал три ошибки при употреблении утреннего кофе.

