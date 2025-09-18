На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач назвал три ошибки при употреблении утреннего кофе

20minutos: перед утренней чашкой кофе нужно выпивать стакан воды
true
true
true
close
VictoriaArt/Shutterstock/FOTODOM

Для сохранения бодрости в течение дня перед чашкой утреннего кофе нужно выпивать стакан воды. Кроме того, напиток не стоит употреблять сразу после пробуждения и добавлять в него молоко с сахаром. Об этом эндокринолог Франсиско Росеро рассказал в интервью изданию 20minutos.

«Во время сна организм в течение нескольких часов обходится без воды, поэтому многие люди просыпаются в состоянии обезвоживания», — объяснил Росеро.

Утреннее питье воды, по словам эксперта, играет важную роль в улучшении работы органов пищеварительной системы и головного мозга. Вода стимулирует активность кишечника, что в свою очередь, может снизить риск неприятных последствий, таких как изжога, вздутие живота и другие проблемы с желудочно-кишечным трактом, которые часто возникают после завтрака.

Кроме того, по мнению врача, кофе не следует пить сразу после пробуждения, так как он может только усугубить обезвоживание, стимулируя мочеиспускание и усиливая потерю жидкости.

«Важно помнить, что кофе в первой половине дня может усилить ощущение усталости, если не восполнить водный баланс в организме», — предупредил эндокринолог.

Росеро также рекомендовал пить кофе без молока и сахара, так как добавки могут ухудшить усвоение кофеина и ослабить ожидаемый бодрящий эффект.

Ранее у кофе выявили важное преимущество в сравнении с энергетиками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами