Российские ученые выявили новую функцию у «сюсюкания»

Ученые из Псковского государственного университета установили, что диалектный детский лексикон в современном мире отражает не только значение слов, но и становится универсальным способом создания атмосферы безопасности. Об этом «Газете.Ru» рассказали в ПсковГУ.

«Речь идет о таких словах, как «кушенькать», «поестушки», «питьки», «бабуньки», которыми бабушки и матери ласково обращаются к детям», – рассказала «Газете.Ru» заведующая лабораторией «Социогуманитарная регионика» ПсковГУ, кандидат филологических наук Наталья Большакова.

Эти формы, ранее считавшиеся простым «сюсюканием», оказались культурно значимыми, — они формируют не только стиль общения с малышами, но и формируют ощущение безопасности.

Базой для анализа стал уникальный «Псковский областной словарь с историческими данными» — 29-томное издание, в котором исследователи обнаружили 22 слова с пометой «детское».

Ученые выяснили, что родительский язык постепенно выходит за рамки общения с детьми, – он используется при обращении к животным, студентам и даже солдатам, как способ выразить тепло, участие и покровительство. Таким образом, «детские» слова приобретают «дискурсивную детерминированность», — они создают атмосферу безопасности, а не просто передают смысл.

Это открытие также меняет представление о гендерных особенностях диалектной речи. По словам ученых, женская коммуникация в традиционной культуре оказывается не просто «более ласковой», а социально обусловленной, — она активизируется в ситуациях, когда собеседник воспринимается, как нуждающийся в опеке или защите.

Исследование представлено в рамках Всероссийского фестиваля «Вместе с российской наукой», который реализуется ПсковГУ при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.

Ранее ученые развеяли миф о детях, которым трудно писать и читать.