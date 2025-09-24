На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские ученые выявили новую функцию у «сюсюкания»

В ПсковГУ выяснили, что «сюсюкание» родителей имеет двойное значение
true
true
true
close
Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Псковского государственного университета установили, что диалектный детский лексикон в современном мире отражает не только значение слов, но и становится универсальным способом создания атмосферы безопасности. Об этом «Газете.Ru» рассказали в ПсковГУ.

«Речь идет о таких словах, как «кушенькать», «поестушки», «питьки», «бабуньки», которыми бабушки и матери ласково обращаются к детям», – рассказала «Газете.Ru» заведующая лабораторией «Социогуманитарная регионика» ПсковГУ, кандидат филологических наук Наталья Большакова.

Эти формы, ранее считавшиеся простым «сюсюканием», оказались культурно значимыми, — они формируют не только стиль общения с малышами, но и формируют ощущение безопасности.

Базой для анализа стал уникальный «Псковский областной словарь с историческими данными» — 29-томное издание, в котором исследователи обнаружили 22 слова с пометой «детское».

Ученые выяснили, что родительский язык постепенно выходит за рамки общения с детьми, – он используется при обращении к животным, студентам и даже солдатам, как способ выразить тепло, участие и покровительство. Таким образом, «детские» слова приобретают «дискурсивную детерминированность», — они создают атмосферу безопасности, а не просто передают смысл.

Это открытие также меняет представление о гендерных особенностях диалектной речи. По словам ученых, женская коммуникация в традиционной культуре оказывается не просто «более ласковой», а социально обусловленной, — она активизируется в ситуациях, когда собеседник воспринимается, как нуждающийся в опеке или защите.

Исследование представлено в рамках Всероссийского фестиваля «Вместе с российской наукой», который реализуется ПсковГУ при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.

Ранее ученые развеяли миф о детях, которым трудно писать и читать.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами