Назван простой способ улучшить качество секса

JSR: признания в сексуальных предпочтениях укрепляют отношения
Shutterstock

Международная команда ученых выяснила: признания в сексуальных предпочтениях укрепляют отношения, но разговоры о том, что не нравится, могут навредить близости. Работа опубликована в журнале The Journal of Sex Research (JSR).

В исследовании приняли участие 625 взрослых китайцев в отношениях. Участники отвечали на вопросы о том, насколько откровенно они сообщают партнеру о своих сексуальных «лайках» и «дизлайках», а также оценивали уровень удовлетворенности отношениями, эмоциональную близость и сексуальную функцию.

Результаты показали, что открытое обсуждение сексуальных симпатий было связано с большей удовлетворенностью отношениями и интимной жизнью. При этом признания в антипатиях чаще коррелировали со снижением близости и удовлетворенности отношениями, хотя напрямую на сексуальное удовольствие они влияли слабее.

У мужчин рассказы о «дизлайках» иногда ассоциировались с ухудшением эректильной функции, но этот эффект исчезал, если они чувствовали поддержку и понимание со стороны партнерши. У женщин важную роль играло общее ощущение отзывчивости партнера: если оно было низким, то именно рассказы о «лайках» особенно положительно отражались на сексуальной функции.

Ученые подчеркивают, что общий эмоциональный климат в паре способен компенсировать недостатки в коммуникации. Кроме того, они советуют вместо прямого отказа от нежелательного действия предлагать альтернативу: это снижает риск восприятия слов как критики и помогает партнеру понимать, что именно принесет радость.

Ранее были названы действия в отношениях, приводящие к расставанию.

